Kıvanç Tatlıtuğ yıllar sonra birlikte rol aldığı Beren Saat'e övgü yağdırdı: Onunla çalışmak çok konforluydu - Son Dakika
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Kıvanç Tatlıtuğ yıllar sonra birlikte rol aldığı Beren Saat'e övgü yağdırdı: Onunla çalışmak çok konforluydu

16.11.2022 12:42

Eşi Başak Dizer'le yemek yedikleri mekandan çıkarken görüntülenen Kıvanç Tatlıtuğ, Aşk-ı Memnu'dan yıllar sonra yeniden birlikte rol aldığı Beren Saat'le ilgili, "Onunla çalışmak çok konforluydu. Zaman su gibi akıp geçti" ifadelerini kullandı. Oğlu Kurt Efe hakkında da konuşan Tatlıtuğ, "Bana benziyor, sarışın ve mavi gözlü" dedi.

Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer çifti, önceki akşam Etiler'deki bir mekan çıkışı görüntülendi. Basın mensuplarıyla sohbet eden Tatlıtuğ, hem yıllar sonra aynı projede yer aldığı Beren Saat hakkında hem de oğlu Kurt Efe hakkında konuştu.

"BEREN'LE ÇALIŞMAK ÇOK KONFORLU"

Mekan çıkışı konuşan Kıvanç Tatlıtuğ, Beren Saat ile Amerika'da gerçekleştirdiği film çekimleri hatırlatılınca, "Çok güzel geçti. Harika bir film çektik. Beren ile çalışmak çok konforluydu. Zaman su gibi akıp geçti. Yurt dışında çalışmanın yer yer dezavantajları olsa da genel anlamda harikaydı" dedi.

Kıvanç Tatlıtuğ, yıllar sonra birlikte rol aldığı Beren Saat hakkında konuştu: Onunla çalışmak çok konforluydu

"BU KONULAR BENİ AŞAR"

Özge Özpirinçci'yle kamera karşısına geçeceği iddia edilen Tatlıtuğ, "O işlere ben hiç karışmıyorum. Şu anda bir dizi projesi var, onunla ilgileniyoruz. Beni aşan konular olduğu için yorum yapmak istemem" dedi. "Kral Kaybederse" dizisinde rol almamasıyla alakalı da açıklama yapan Tatlıtuğ, "Teknik olarak öyle icap etti" şeklinde konuştu.

Kıvanç Tatlıtuğ, yıllar sonra birlikte rol aldığı Beren Saat hakkında konuştu: Onunla çalışmak çok konforluydu

"OĞLUM SARIŞIN VE RENKLİ GÖZLÜ"

Tatlıtuğ, "Oğlunuz size benziyor galiba" şeklindeki bir soruya ise, "Evet benziyor. Sarışın ve renkli gözlü. Allah İsteyen herkese nasip etsin" şeklinde cevap verdi. Baba olduktan sonra hayatının değiştiğini söyleyen yakışıklı oyuncu, "Düşünce yapısından tut, sabah kalkışlarım bile başka bir şekilde oluyor" ifadelerini kullandı.

Kıvanç Tatlıtuğ, yıllar sonra birlikte rol aldığı Beren Saat hakkında konuştu: Onunla çalışmak çok konforluydu
Kaynak: Snob Magazin
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Son Dakika Magazin Kıvanç Tatlıtuğ yıllar sonra birlikte rol aldığı Beren Saat'e övgü yağdırdı: Onunla çalışmak çok konforluydu - Son Dakika

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