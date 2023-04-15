Kıvanç Tatlıtuğ'un Boğa Boğa filmi için uzattığı bıyıkları görenler Erkan Baş'a benzetti - Son Dakika
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Kıvanç Tatlıtuğ'un Boğa Boğa filmi için uzattığı bıyıkları görenler Erkan Baş'a benzetti

15.04.2023 12:02

Kıvanç Tatlıtuğ'un son filmi "Boğa Boğa", Netflix platformunda yayınlanacak. Ancak Tatlıtuğ'un filmdeki bıyıklı hali, Türkiye İşçi Partisi lideri Erkan Baş'ı anımsatmasıyla "Erkan Tatlıtuğ" adıyla gündeme geldi. Sosyal medya kullanıcıları arasında hızla yayılan bu benzetme, "Seçimleri atlatalım, Kıvanç Tatlıtuğ'u artık Erkan Baş olarak göreceğiz" gibi yorumlara neden oldu.

Show TV ekranlarında yayınlanan Aile dizisinde Serenay Sarıkaya ile başrolü paylaşan Kıvanç Tatlıtuğ'un yeni filmi Boğa Boğa da önümüzdeki günlerde Netflix'te izleyiciyle buluşacak. Film için bıyık bırakan Tatlıtuğ'un son halini görenlerin aklına Erkan Baş geldi.

"ERKAN TATLITUĞ OLMUŞ"

Aradıkları huzuru bulmak için Ege'de bir köye yerleşen İstanbullu bir çiftin hikayesini konu eden filmde Tatlıtuğ'un filmdeki bıyıklı imajı Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş'a benzetildi. Twitter'da "Erkan Tatlıtuğ" adıyla trend olan Tatlıtuğ ve Baş için kısa sürede binlerce yorum yapıldı. İkiliyi birbirine benzeten birçok kullanıcı "Seçimi hemen atlatalım Kıvanç Tatlıtuğ'u Erkan Baş olarak görmeye başladım" yorumu yaptı.

İşte o yorumlardan bazıları...

Boğa Boğa filmi için bıyık bırakan Kıvanç Tatlıtuğ'u görenler Erkan Baş'a benzetti
Boğa Boğa filmi için bıyık bırakan Kıvanç Tatlıtuğ'u görenler Erkan Baş'a benzetti
Boğa Boğa filmi için bıyık bırakan Kıvanç Tatlıtuğ'u görenler Erkan Baş'a benzetti
Boğa Boğa filmi için bıyık bırakan Kıvanç Tatlıtuğ'u görenler Erkan Baş'a benzetti
Boğa Boğa filmi için bıyık bırakan Kıvanç Tatlıtuğ'u görenler Erkan Baş'a benzetti
Boğa Boğa filmi için bıyık bırakan Kıvanç Tatlıtuğ'u görenler Erkan Baş'a benzetti
Boğa Boğa filmi için bıyık bırakan Kıvanç Tatlıtuğ'u görenler Erkan Baş'a benzetti
YORUMLAR
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Son Dakika Magazin Kıvanç Tatlıtuğ'un Boğa Boğa filmi için uzattığı bıyıkları görenler Erkan Baş'a benzetti - Son Dakika


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