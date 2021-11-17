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Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer'in bebek beklediği iddia edildi - Son Dakika

Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer'in bebek beklediği iddia edildi

17.11.2021 08:55

5 yıldır mutlu bir evlilikleri olan Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer çiftinden güzel haber geldi. Başak Dizer'in 3 aylık hamile olduğu öne sürüldü.

2016 yılında dünyaevine giren ve magazin dünyasının parmakla gösterilen çiftlerinden olan Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer çifti cephesinden sevenlerini mutlu eden bir haber geldi.

"3 AYLIK HAMİLE"

Magazin dünyasını hareketlendiren haberi Birsen Altuntaş Instagram hesabından şu sözlerle paylaştı: "Bomba haber. Başak Dizer ile Kıvanç Tatlıtuğ cephesinden güzel haber geldi. 2016'da Paris'te evlenen çift bebek heyecanı yaşıyor. Canımız Başak Dizer 3 aylık hamile."

Bomba İddia! Kıvanç Tatlıtuğ-Başak Dizer çifti bebek bekliyor

HAMİLELİK İDDİALARINI YALANLAMIŞTI

Öte yandan eşi Kıvanç Tatlıtuğ ile şu sıralar Mardin'de olan stil danışmanı Başak Dizer'in geçtiğimiz haziran ayında hamile olduğu iddia edilmişti. Dizer, bir arkadaşının kendisini tebrik ettiği Instagram paylaşımına cevap vererek hamilelik iddiasını yalanlamıştı. Arkadaşına özel mesaj gönderen Başak Dizer Tatlıtuğ, "Tatlım değil, değil. Her sene düzenli olarak yapılan yanlış haber" ifadelerini kullanmıştı.

Bomba İddia! Kıvanç Tatlıtuğ-Başak Dizer çifti bebek bekliyor
Bomba İddia! Kıvanç Tatlıtuğ-Başak Dizer çifti bebek bekliyor
Bomba İddia! Kıvanç Tatlıtuğ-Başak Dizer çifti bebek bekliyor
Bomba İddia! Kıvanç Tatlıtuğ-Başak Dizer çifti bebek bekliyor
Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer'in bebek beklediği iddia edildi

Kıvanç Tatlıtuğ, Başak Dizer, Instagram, Bomba, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer'in bebek beklediği iddia edildi - Son Dakika Magazin


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