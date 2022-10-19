MasterChef jürisi Somer Sivrioğlu'nun giydiği gömlek alay konusu oldu - Son Dakika
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MasterChef jürisi Somer Sivrioğlu'nun giydiği gömlek alay konusu oldu

19.10.2022 10:22
MasterChef jürisi Somer Sivrioğlu'nun giydiği gömlek alay konusu oldu

MasterChef Türkiye'nin jüri üyelerinden Somer Sivrioğlu, 1990'lı yıllarda popüler olan desenli perde kumaşından bir gömlek giydi. Kısa sürede sosyal medyada gündem olan Sivrioğlu'na, "Annenin perdesini de giymezsin" gibi yorumlar geldi.

TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye'nin sevilen jüri üyelerinden Somer Sivrioğlu, yarışmadaki kıyafet tercihleriyle adından söz ettirmeye devam ediyor. Ünlü isim, yarışmanın dün akşam yayınlanan bölümünde giydiği gömlekle de gündem oldu.

PERDE KUMAŞINDAN GÖMLEK

51 yaşındaki sevilen şef, 1990'lı yıllarda neredeyse her evde bulunan çiçek desenli perde kumaşından diktirdiği gömleği giydi. Yarışmacılardan Gamze'nin "Üzerinizdeki görünce çocukluğum aklıma geldi" yorumuna gülerek cevap veren Sivrioğlu, "90'lar perdeleri" dedi.

ALAY KONUSU OLDU

Daha önce de tercih ettiği takımlarla adından söz ettiren Sivrioğlu, kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Hakkında yapılan eğlenceli yorumları gören Sivrioğlu, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda "Korumalar, beni bırakın anneanne evindeki perdeleri koruyun" dedi.

SOMER SİVRİOĞLU'NDAN KORUMA AÇIKLAMASI

Geçtiğimiz günlerde bir mekana koruma ordusu eşliğinde girerken görüntülenen Somer Sivrioğlu, hakkındaki eleştirilere cevap verdi. Instagram hesabından sitem eden ünlü şef, "Tanımayanların eleştirisi, vicdansızca olsa bile normaldir. Enteresan olan, tanıdığı, bildiği halde, sesini çıkarmayanlar. Hepinizin canı sağ olsun" dedi.

İşte Somer Sivrioğlu'nun kıyafeti için yapılan bazı yorumlar...

YORUMLAR
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