 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Kızılcık Şerbeti dizisinde tepki çeken sahne! Pembe, oğlu cinsel hayatı öğrensin diye eve kadın çalışan almış - Son Dakika

Kızılcık Şerbeti dizisinde tepki çeken sahne! Pembe, oğlu cinsel hayatı öğrensin diye eve kadın çalışan almış

Son Güncelleme: 14.10.2023 10:44

Kızılcık Şerbeti dizisinin dün akşam yayınlanan bölümünde Pembe'nin oğlu Mustafa'nın cinsel hayatı öğrenebilmesi için eve bir kadın çalışan alması seyircilerin tepkisini çekti.

Başrollerini Barış Kılıç, Evrim Alasya, Settar Tanrıöğen, Sıla Türkoğlu, Sibel Taşçıoğlu, Doğukan Güngör, Müjde Uzman, Yiğit Kirazcı, Aliye Uzunatağan, Feyza Civelek ve Ceren Yalazoğlu Karakoç'un paylaştığı Kızılcık Şerbeti dizisi dün akşam 34. bölümüyle ekrana geldi. Son bölümde anne Pembe'nin yıllar önce oğlu Mustafa'nın cinsel hayatı öğrenebilmesi için eve bir kadın çalışan aldığı ortaya çıktı. Yayınlanan sahneye izleyicilerden tepki yağdı.

Dizide Pembe'nin yıllar önce oğlu Mustafa'nın cinsel hayatı öğrenmesi için eve çalışan bir kadın aldığı ortaya çıktı. Sahnede Pembe'nin bir arkadaşına "Mustafa evlenecek çağa geldi ama çok içine kapanık. Evlenince ne yapacak bu çocuk? Malum gerdek var" diyor. Pembe'nin arkadaşı ise "Üzüldüğün şeye bak bunun çaresi var. Bir kız buluruz eve alırsın kimse de bilmez" cevabını veriyor. Kadını bir çalışan olarak eve almak isteyen Pembe ise "Bu kız bizim eve çalışan olarak gelsin sonra da Mustafa'ya yanaşır. Odasına mı girer ne yapar ben bilemem. Her şeyi öğretsin oğluma, evliliğe hazırlasın onu" karşılığını veriyor. Pembe'nin yıllar önce oğlu için eve aldığı kadın çalışan ise yeniden eve geliyor.

Sahne kısa sürede birçok kişi tarafından paylaşılınca tepkiler de beraberinde Sahneyi eğreti gelin olarak tanımlayan kullanıcılar "Bu uygulama Anadolu'da çok yaygın" ve "Bu kadarını da beklemezdik" yorumunu yaptı.

Kızılcık Şerbeti, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Kızılcık Şerbeti dizisinde tepki çeken sahne! Pembe, oğlu cinsel hayatı öğrensin diye eve kadın çalışan almış - Son Dakika


Son Dakika
10:16 İsrail, sivillere 6 saat süre verdi! İzin verilen yollardan geçenlere saldırı olmayacak
10:04 Manchester United, Old Trafford'un ev sahibi tribününde 2 bin Galatasaraylı taraftarın maçı izlediğini doğruladı
10:02 Öğretmenler bakanlığın aldığı mesleki çalışma kararına tepkili: Mağduruz, geri çekilmeli
10:01 Hamas'tan Putin'e mesaj! Tek cümlelik açıklama ABD ve İsrail'i çıldırtacak
09:48 Metin Akpınar'ın kızlarından sonra 2 torunu da ortaya çıktı
09:08 Kırbaç cezası alması tartışılan Ronaldo'nun affedilmesi için "Pişmanım" demesi gerekiyor
08:33 Yahudi asıllı meclis üyesi, belindeki silahla Filistin'e destek gösterisi yapanlara gözdağı verdi
08:32 Turuncu ve gri kategorideki 2 terörist artık sarı torbada
08:20 Bir hafta içinde 3 saldırı! Engin Polat'a ait merkez bir kez daha kurşunlandı
08:10 Bu kadar ileri gidebileceğini kimse düşünmezdi! Modric'in Türkiye maçında ettiği skandal küfür ortaya çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.10.2023 10:45:05. #1.13#
SON DAKİKA: Kızılcık Şerbeti dizisinde tepki çeken sahne! Pembe, oğlu cinsel hayatı öğrensin diye eve kadın çalışan almış - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement