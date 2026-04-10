Kızılcık Şerbeti'nin ünlü oyuncusu avukat oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kızılcık Şerbeti'nin ünlü oyuncusu avukat oldu

Haberin Videosunu İzleyin
10.04.2026 08:26
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Haber Videosu

Kızılcık Şerbeti dizisinin “Çimen”i Selin Türkmen, hukuk fakültesini tamamlayarak avukatlık ruhsatını aldı.

Kızılcık Şerbeti dizisinde hayat verdiği “Çimen” karakteriyle geniş bir izleyici kitlesine ulaşan Selin Türkmen, oyunculuk kariyerinin yanı sıra eğitim hayatındaki hedefini de başarıyla tamamladı.

Genç oyuncu, hukuk fakültesinden mezun olarak İstanbul Barosu’ndan avukatlık ruhsatını aldı. Türkmen’in bu başarısı sosyal medyada da büyük ilgi gördü, paylaşımına çok sayıda tebrik mesajı geldi.

CÜBBESİNİ GİYDİ, RUHSATINI ALDI

26 yaşındaki oyuncu, cübbesini giyerek Türkiye Barolar Birliği’ne bağlı İstanbul Barosu’ndan avukatlık ruhsatını teslim aldı. Oyunculuğun yanı sıra hukuk alanında da ilerleyen Türkmen, kariyerinde yeni bir sayfa açtı.

DUYGULARINI PAYLAŞTI

Türkmen, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda yaşadığı süreci şu sözlerle anlattı:

"Hissettiğim duyguları tarif etmem çok zor ki hep bugünün hayalini kurmuştum. çok emek verdiğim zaman zaman ben bu okulu bitiremeyeceğim galiba diyip ağladığım ama hiçbir zaman vazgeçmediğim bir yol oldu. şimdi geriye dönüp baktiğimda iyi ki vazgeçmemişim ve bugün hayalini kurduğum hedeflerimden birini gerçekleştirmişim diyorum.. bu mutluluğu benimle birlikte paylaşan herkese teşekkür ederim.."

Kızılcık Şerbeti, Hukuk Fakültesi, Magazin, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • SEMA AKFIRAT SEMA AKFIRAT:
    Tebrikler 1 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.04.2026 09:05:36. #7.12#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.