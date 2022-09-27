Sunucu Seren Serengil'in, Reha Muhtar iddiası eski eşi Deniz Uğur'un avukatını sinirlendirdi! - Son Dakika
Üye Girişi

Sunucu Seren Serengil'in, Reha Muhtar iddiası eski eşi Deniz Uğur'un avukatını sinirlendirdi!

27.09.2022 10:06

Kızını darbettiği için eski eşi Reha Muhtar'a velayet davası açan Deniz Uğur, dün hakim karşısına çıktı. 2 ay süreyle geçici velayetin anneye verildiği duruşmayı yakından izleyen Seren Serengil, Reha Muhtar'dan oğlunun kaçırıldığını iddia etti. Serengil'in paylaşımına cevap veren Uğur'un avukatı ise "Şiddet olayında gereğini yapmayarak çarpıtan şerefsizdir" ifadesini kullandı.

Oyuncu Deniz Uğur, eski eşi Reha Muhtar'ın kızına şiddet uyguladığını ileri sürerek şikayetçi oldu. Dün gerçekleşen duruşmada Mina'nın 2 ay süreyle geçici velayeti anneye verilirken mahkeme ayrıca Reha Muhtar'ın 2 ay süreyle kızına yaklaşmamasına hükmetti.

SERENGİL: REHA MUHTAR, MAHKEMEDEN KAÇIRILAN OĞLUNU ALIYOR

Söylemezsem Olmaz programının sunucularından Seren Serengil de Muhtar ve Uğur arasındaki duruşmayı yakından takip etmek için adliyeye gitti. Süreci yakından takip ederek Instagram hesabından paylaşım yapan Serengil, "Reha Muhtar mahkemeden kaçırılan oğlunu polis eşliğinde alıyor" dedi. Ardından Muhtar'ın oğluna sarıldığı bir fotoğrafı yayınlayan Serengil, "Baba-oğul kavuştular. Çok yazık ya" ifadelerini kullandı.

Seren Serengil'in 'Reha Muhtar kaçırılan oğlunu alıyor' paylaşımı Deniz Uğur'un avukatını sinirlendirdi

ALTUN: ÇOCUĞU BABAYA TESLİM ETMEK İÇİN BİZZAT GÖRÜŞTÜM

Seren Serengil'in paylaşımına Deniz Uğur'un avukatı Feyza Altun'dan tepki gecikmedi. Twitter hesabından Seren Serengil'e sitem eden Altun, şunları yazdı: "Seren Serengil kadar garip bir kadın görmedim. Bugün bütün gün duruşma salonu önündeydi ne taraf ne tanık… Duruşma bitti M. isimli kız çocuğunun geçici velayeti anneye verildi zira ciddi şiddet iddiası var. Oğlan çocuğu babada. Çocuklara bu hususu açıklamak için Reha Muhtar'ın avukatları ile görüştüm çocuğu bizzat ben babaya teslim etmek için ayarlama yaptım attığım mesaj ekte. Saat 16:51, Seren Serengil paylaşım yapmış 8 dakika önce 'Kaçırılan çocuğu teslim alıyor"' diye. Yalan, yalan, yalan..."

"ŞİDDETİ ÇARPITAN ŞEREFSİZDİR"

"Biz bütün gün çocukları tek bir kamera çekmesin diye uğraştık, çocuğu teslime gittim kameralarla bekliyorlar. Her şey bir yana, bir çocuğun geleceği bir yana. Benim için kadının beyanı gibi çocuğun beyanı esastır. Çocuk görmediği yaşamadığı şeyi anlatamaz çünkü yaşı itibarıyla tecrübesi izin vermez. Anlatıyorsa doğrudur. Gereğini yapmayan çarpıtan da şerefsizdir o kadar…"

Seren Serengil'in 'Reha Muhtar kaçırılan oğlunu alıyor' paylaşımı Deniz Uğur'un avukatını sinirlendirdi
Seren Serengil'in 'Reha Muhtar kaçırılan oğlunu alıyor' paylaşımı Deniz Uğur'un avukatını sinirlendirdi
Seren Serengil'in 'Reha Muhtar kaçırılan oğlunu alıyor' paylaşımı Deniz Uğur'un avukatını sinirlendirdi
Seren Serengil'in 'Reha Muhtar kaçırılan oğlunu alıyor' paylaşımı Deniz Uğur'un avukatını sinirlendirdi
Seren Serengil'in 'Reha Muhtar kaçırılan oğlunu alıyor' paylaşımı Deniz Uğur'un avukatını sinirlendirdi
Seren Serengil'in 'Reha Muhtar kaçırılan oğlunu alıyor' paylaşımı Deniz Uğur'un avukatını sinirlendirdi
YORUMLAR
500
26 Eylül 2022 Haberleri 26 Eylül 2022 Haberleri Reha Muhtar şiddet uyguladığı öne sürülen çocuğunun velayetini kaybetti! Kızına yaklaşamayacak Reha Muhtar şiddet uyguladığı öne sürülen çocuğunun velayetini kaybetti! Kızına yaklaşamayacak

Seren Serengil, Reha Muhtar, Deniz Uğur, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Sunucu Seren Serengil'in, Reha Muhtar iddiası eski eşi Deniz Uğur'un avukatını sinirlendirdi! - Son Dakika


Son Dakika
10:07 NASA'dan tarihi çalışma! Büyük asteroitlerin Dünya'ya çarpmasını engelleyebilecekler
10:01 Mart 2023'de satışa çıkıyor! Yerli otomobil TOGG'un fiyatı belli oldu!
09:56 Aşiret düğününde takılan takı ağızları açık bıraktı! Toplam değeri 4 milyon TL'yi buldu
09:43 Ankara-Washington-Atina hattında yaşanan gerilim Güney Kıbrıs'ı korkuttu: Savaş çıkabilir, korkuyoruz
09:34 Milano Moda Haftası'na katılan Kim Kardashian, giydiği dar elbisesi sebebiyle adım atmakta dahi zorlandı
09:11 Ödül almak için sahneye çıkan Aleyna Tilki'nin yırtık çorapları dikkat çekti
08:49 Kadir Mısıroğlu'na, "Sarayda ağırlandı o şerefsiz, ahlaksız" diyen Meral Akşener hakkında suç duyurusu
08:43 Mersin'de polisevine saldırı düzenleyen PKK'lı teröristin kimliği belli oldu
08:33 Mersin'de 1 polis memurunun şehit olduğu polisevine düzenlenen silahlı saldırının görüntüleri ortaya çıktı
08:11 Yeni başlayan Yalı Çapkını dizisindeki hamam sahnesi izleyicilerin tepkisini topladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.09.2022 10:15:30. #1.12#
SON DAKİKA: Sunucu Seren Serengil'in, Reha Muhtar iddiası eski eşi Deniz Uğur'un avukatını sinirlendirdi! - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement