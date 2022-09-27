Sunucu Seren Serengil'in, Reha Muhtar iddiası eski eşi Deniz Uğur'un avukatını sinirlendirdi!

Oyuncu Deniz Uğur, eski eşi Reha Muhtar'ın kızına şiddet uyguladığını ileri sürerek şikayetçi oldu. Dün gerçekleşen duruşmada Mina'nın 2 ay süreyle geçici velayeti anneye verilirken mahkeme ayrıca Reha Muhtar'ın 2 ay süreyle kızına yaklaşmamasına hükmetti.

SERENGİL: REHA MUHTAR, MAHKEMEDEN KAÇIRILAN OĞLUNU ALIYOR

Söylemezsem Olmaz programının sunucularından Seren Serengil de Muhtar ve Uğur arasındaki duruşmayı yakından takip etmek için adliyeye gitti. Süreci yakından takip ederek Instagram hesabından paylaşım yapan Serengil, "Reha Muhtar mahkemeden kaçırılan oğlunu polis eşliğinde alıyor" dedi. Ardından Muhtar'ın oğluna sarıldığı bir fotoğrafı yayınlayan Serengil, "Baba-oğul kavuştular. Çok yazık ya" ifadelerini kullandı.

ALTUN: ÇOCUĞU BABAYA TESLİM ETMEK İÇİN BİZZAT GÖRÜŞTÜM

Seren Serengil'in paylaşımına Deniz Uğur'un avukatı Feyza Altun'dan tepki gecikmedi. Twitter hesabından Seren Serengil'e sitem eden Altun, şunları yazdı: "Seren Serengil kadar garip bir kadın görmedim. Bugün bütün gün duruşma salonu önündeydi ne taraf ne tanık… Duruşma bitti M. isimli kız çocuğunun geçici velayeti anneye verildi zira ciddi şiddet iddiası var. Oğlan çocuğu babada. Çocuklara bu hususu açıklamak için Reha Muhtar'ın avukatları ile görüştüm çocuğu bizzat ben babaya teslim etmek için ayarlama yaptım attığım mesaj ekte. Saat 16:51, Seren Serengil paylaşım yapmış 8 dakika önce 'Kaçırılan çocuğu teslim alıyor"' diye. Yalan, yalan, yalan..."

"ŞİDDETİ ÇARPITAN ŞEREFSİZDİR"

"Biz bütün gün çocukları tek bir kamera çekmesin diye uğraştık, çocuğu teslime gittim kameralarla bekliyorlar. Her şey bir yana, bir çocuğun geleceği bir yana. Benim için kadının beyanı gibi çocuğun beyanı esastır. Çocuk görmediği yaşamadığı şeyi anlatamaz çünkü yaşı itibarıyla tecrübesi izin vermez. Anlatıyorsa doğrudur. Gereğini yapmayan çarpıtan da şerefsizdir o kadar…"