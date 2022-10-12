Müge Anlı'nın programında annenin cinayet itirafını izleyen Demet Akalın'dan beddua: Allah belanızı versin

Gaziantep'te yaşayan iki küçük kız kardeşten büyüğü Meryem Çiğdem Ünal'ın hayatını kaybettiğini küçük kızı Sare'nin ise ortadan kaybolduğunu iddia eden baba Doğukan Ünal, çocuklarına kavuşmak için Müge Anlı'nın programına başvurdu. 3 yaşındaki Meryem'in beyin kanaması sonucu hayatını kaybettiği iddia edilirken dün canlı yayına bağlanan anne, kızını sevgilisinin öldürdüğünü itiraf etti.

İSTİSMAR EDİLİP ÖLDÜRÜLMÜŞ

Kızının düşerek öldüğünü öğrenen baba Doğukan Ünal, hastanede kızının yanında annesini görmediğini ve yetkililerin Meryem'i "Sahipsiz bebek" olarak bilindiğini söyledi. Konuyla ilgili çelişkili ifadelerde bulunan anne dün acı olayla ilgili korkunç gerçeği itiraf etti. Küçük Meryem'in anne Melisa'nın sevgilisi Recep isimli şahıs tarafından istismara uğradığı ve canice öldürüldüğü ortaya çıktı.

"KIZIM, SEVGİLİMİN KUCAĞINDA ÇIPLAK VE BAYGINDI"

Canlı yayına bağlana anne Melisa, "Recep o gün evdeydi. Hiçbir şekilde evden çıkmadı. Meryem'in kanepeden düşme olayı hiçbir şekilde doğru değil. Ben Asya ile çizgi film izliyordum. Kızım Meryem uyuyordu içeride. Meryem uyanıp ağlayarak benim yanıma geldi. Geldikten sonra ben ona sarılmaya çalıştım. Recep Meryem'i alıp içeriye gitti. Ağladı diye 'Sus ağlama' diye bağırıp çağırdı. Sonra Meryem 'Baba yapma, yapma' diye bağırınca ben içeriye girdim. Ben Recep'in kolunda Meryem'i bayılmış halde gördüm. Çırılçıplak bir şekildeydi. Sonra gitti Meryem'i suya tuttu. 'Kendine geldi, kendine geldi' dedi bana. Sonra çığlık attım 'Bu çocuk neden bu hale geldi' diye Recep'e sordum" dedi.

ACILI BABA FERYAT ETTİ

Anne Melisa'nın sözlerinden sonra baba Doğukan stüdyoda sinir krizi geçirdi. Evladının istismara uğradıktan sonra öldürüldüğünü öğrenen baba "Ne yaptınız benim bebeğime, Çırılçıplaktı diyorsun ayıp. Kendi ellerimle yıkayıp koydum mezara" diyerek feryat etti.

DEMET AKALIN BEDDUA ETTİ

Yayını izlediği anları Instagram hesabından paylaşan ünlü şarkıcı Demet Akalın, o anları 'Allah belanızı versin! Köpekler sizi' diyerek paylaştı. Videoda öfkesi belli eden Demet Akalın, anne ve sevgilisine beddualar etti. Annenin yalan söylediğini ileri süren şarkıcı, "Ezbere konuş, yalancı pislik" ifadelerini kullandı.