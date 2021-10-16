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Kızlarının cesur pozları hakkında konuşan Defne Samyeli: Hepimiz kırmızı çizgimizi biliyoruz - Son Dakika

Kızlarının cesur pozları hakkında konuşan Defne Samyeli: Hepimiz kırmızı çizgimizi biliyoruz

16.10.2021 14:43

Bebek'teki bir mekandan çıkarken ayaküstü basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Defne Samyeli, cesur pozlarından dolayı sık sık gündem olan kızları Deren ve Derin hakkında konuştu. Kızlarının kamera önünde doğdukları için dikkat çektiklerini söyleyen Samyeli, "Hepimiz kırmızı çizgilerimizi biliyoruz" sözlerine yer verdi.

Yoğun bir tempoda çalışan oyuncu ve şarkıcı Defne Samyeli, önceki gün Bebek'teki bir retorandan çıkarken görüntülendi. Ayaküstü basın mensuplarıyla sohbet eden Samyeli, kızları ve ev sahibiyle davalık olduğu ev hakkında samimi açıklamalar yaptı.

"DEKOLTEYİ SEVİYORUM"

Konserlerinde tercih ettiği cesur kıyafetleri hakkında konuşan şarkıcı, "Dekolteyi seviyorum, sahne de kaldırıyor. Sahnede yakışanı giymeye çalışıyorum" dedi.

"KIZLARIM KIRMIZI ÇİZGİLERİMİZİ BİLİYOR"

Defne Samyeli'nin kendi sahne kıyafetleri ve pozları kadar iki kızı da gündemden düşmüyor. Deren ve Derin Talu'nun Instagram hesaplarından paylaştığı pozlar hakkında konuşan şarkıcı, "Kameraların önünde doğdukları için dikkat çekiyorlar. Benden miras kalan ün için onları kısıtlayamam, sonuçta onlar da birer birey. Tüm yaşıtlarının fotoğrafları aynı. Hepimizin sorunu olan 'el alem ne der?' bu üç kelimeden nefret ediyorum. Kendim yapmıyorum, çocuklarıma da bunu yapmıyorum. Ne giymek istiyorlarsa, onu giyebilirler. Çocuklarıma karşı sorumluluklarımı biliyorum, onlar da ne yapacaklarını iyi biliyorlar. Hepimiz kırmızı çizgilerimizi biliyoruz" ifadelerini kullandı.

"DAVALARI GERİ ÇEKTİK, EVDEN TAŞIYORUM"

Kira yüzünden oturduğu evin sahibiyle mahkemelik olan Defne Samyeli, başka bir yere taşınma kararı aldı. Bu konu hakkında da konuşan Samyeli, sözlerine şöyle devam etti: "Şükür ki ev konusunu çözdüm. Yakın zamanda yeni evimi buldum, artık rahatladım. Aramızdaki davalarımız sonuçlandı, anlaşarak geri çektik. Kısaca aramızda sulh yaptık. Şu anda eve taşınma aşamasındayım."

Defne Samyeli, Bebek, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Kızlarının cesur pozları hakkında konuşan Defne Samyeli: Hepimiz kırmızı çizgimizi biliyoruz - Son Dakika Magazin


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