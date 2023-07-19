Kobra Murat, torununun doğum gününü altınlarla kutladı - Son Dakika
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Kobra Murat, torununun doğum gününü altınlarla kutladı

19.07.2023 12:11

Kobra Murat, torununun 1. doğum günü için altın temalı bir kutlama düzenledi. Şarkıcı, torununa altından bebek arabası yaptırdı ve altın hediyelerle süsledi. Kobra Murat, bu anları Instagram hesabından paylaşarak torununa olan sevgisini gösterdi.

Son olarak Zeynep Bastık'ın doğum günü kutlamasında sahne alan Kobra Murat, yaptığı altın yatırımları ve aile yaşantısıyla sık sık gündeme geliyor. Kazancının büyük bir kısmını altına yatırdığı ve evindeki kasaların artık dolduğunu söyleyen şarkıcı, 1. yaşına basan torunu için doğum günü partisi verdi. Kobra Murat, partide torununu altınlara boğdu.

"KOBRA MURAT'IN PRENSES TORUNU"

Altın temalı kutlama yapan Kobra Murat, torununa altından bebek arabası yaptırdı. Hediyeleriyle adından söz ettiren şarkıcı, taç, bilezik ve altınları da kurdeleye bağlayarak torununun boynuna taktı. Murat, Ceylin adındaki torununa altın kemer takmayı da ihmal etmedi. O anları Instagram hesabından paylaşan ünlü isim, "Doğum günün kutlu, mutlu, sağlıklı, huzurlu, şanslı, kısmetli, bereketli, uğurlu, uzun ömürlü hayatın olsun dedem. Kobra Murat'ın prenses torunu Ceylin Alanur... Şifa sultan maşallah subhanallah. Allah nazarlardan saklasın seni inşallah dedem" ifadelerini kullandı.

İşte doğum gününden kareler...

Kobra Murat, torununun doğum gününü kutladı! Altınları görenler gözlerine inanamadı
Kobra Murat, torununun doğum gününü kutladı! Altınları görenler gözlerine inanamadı
Kobra Murat, torununun doğum gününü kutladı! Altınları görenler gözlerine inanamadı
Kobra Murat, torununun doğum gününü kutladı! Altınları görenler gözlerine inanamadı
Kobra Murat, torununun doğum gününü kutladı! Altınları görenler gözlerine inanamadı
Kobra Murat, torununun doğum gününü kutladı! Altınları görenler gözlerine inanamadı
Kobra Murat, torununun doğum gününü kutladı! Altınları görenler gözlerine inanamadı
Kobra Murat, torununun doğum gününü kutladı! Altınları görenler gözlerine inanamadı
Kobra Murat, torununun doğum gününü kutladı! Altınları görenler gözlerine inanamadı
Kobra Murat, torununun doğum gününü kutladı! Altınları görenler gözlerine inanamadı
YORUMLAR (4)
  • mesut yuksel: Gurur duyuyoruz Kobray'la... :-) ama dikkat et senden daha tehlikeli yılanlarda var Cevap Yaz 4 0 Yayından Kaldır
  • Serkan Basar: Üstüne parada verseler vaktimi öldüremem Cevap Yaz 4 1 Yayından Kaldır
  • Ahmet eren Kacmaz: Bilime degilde şarkıcılara para yatırır oldular. Çagdaşlık 2 kıvırma dans etme sayıyorlar Cevap Yaz 29 2 Yayından Kaldır
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Kobra Murat, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Kobra Murat, torununun doğum gününü altınlarla kutladı - Son Dakika


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