Eski sevgilisi benzin döküp yaktı! Karnaval kraliçesi feci şekilde can verdi - Son Dakika
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Eski sevgilisi benzin döküp yaktı! Karnaval kraliçesi feci şekilde can verdi

09.08.2022 16:16
Eski sevgilisi benzin döküp yaktı! Karnaval kraliçesi feci şekilde can verdi

Kolombiya'da Yuliana Estacio isimli genç kadın, eski erkek arkadaşının üzerine benzin döküp yakması sonucu oluşan derin yanıklardan dolayı yaşamını yitirdi. Yuliana Estacio'nun 2019'da katıldığı karnavalda güzelliği ile jüriyi kendine hayran bıraktığı ve kraliçe seçildiği belirtildi.

21 yaşındaki Evis Yuliana Estacio Cortes, Kolombiya'nın Barbacoas köyünde korkunç bir saldırıya maruz kaldı. Eski sevgilisi tarafından üzerine benzin dökülerek ateşe verilen genç kadın, hastaneye kaldırıldı.

KURTARILAMADI

Korkunç saldırının ardından ikinci ve üçüncü derece yanıklar yaşayan ve hızla yakındaki bir kliniğe kaldırılan Cortes, tedavisi yeterli olmayınca Pasto'daki Üniversite Hastanesine nakledildi. Ancak doktorların tüm çabalarına rağmen genç kadın, ne yazık ki 2 Ağustos Salı günü öğle saatlerinde öldü.

Eski sevgilisinin üzerine benzin döküp yaktığı karnaval kraliçesi hayatını kaybetti

BENZİN DÖKÜP ATEŞE VERMİŞ

Yerel medya saldırganla isminin Brayan olduğunu bildirdi. Yuliana'nın arkadaşları ve ailesi ise, çiftin fırtınalı bir ilişkisi olduğunu aktardı. Yakın arkadaşı Rosita Quintero "Öğrenebildiğimiz tek şey, öğleden sonra erkek arkadaşıyla tartıştığı. Nedenini bilmiyoruz ama ona defalarca vurduğunu ve sonunda benzin attığını öğrendik. Sonra da onu ateşe vermiş.'' diye açıkladı.

Eski sevgilisinin üzerine benzin döküp yaktığı karnaval kraliçesi hayatını kaybetti
Eski sevgilisinin üzerine benzin döküp yaktığı karnaval kraliçesi hayatını kaybetti
Eski sevgilisinin üzerine benzin döküp yaktığı karnaval kraliçesi hayatını kaybetti
Eski sevgilisinin üzerine benzin döküp yaktığı karnaval kraliçesi hayatını kaybetti
Eski sevgilisinin üzerine benzin döküp yaktığı karnaval kraliçesi hayatını kaybetti
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Kolombiya, Magazin, Son Dakika

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SON DAKİKA: Eski sevgilisi benzin döküp yaktı! Karnaval kraliçesi feci şekilde can verdi - Son Dakika
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