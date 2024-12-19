Ünlü şarkıcı Hande Yener, Galatasport İstanbul'da dünyanın ilk yer altı kruvaziyer terminalinde konser verdi. Deniz seviyesinin 8 metre altında sevenleriyle buluşan Yener, dinleyicilere unutulmaz bir gece yaşattı.
Sahnede "Bodrum" şarkısını seslendiren Hande Yener, sahneye yakın bir noktada duran seyircilerden birine mikrofon uzatarak şarkıyı devam ettirmesini istedi. Ancak seyircinin beklenmedik sesi Hande Yener'i şaşkına uğrattı. Yener'in mikrofonu hızla geri çektiği an, hem sahnedeki ekip hem de izleyiciler arasında kahkahalara neden oldu.
Konserde yaşanan anlar sosyal medyada hızla yayıldı. Binlerce kişi tarafından izlenen ve çok sayıda beğeni alan videoya yorum yapan bazı kullanıcılar seyircinin cesaretini takdir etti.
Son Dakika › Magazin › Konserde seyircinin sesinden korkan Hande Yener mikrofonu uzattığı gibi geri çekti - Son Dakika
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