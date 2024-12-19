Konserde seyircinin sesinden korkan Hande Yener mikrofonu uzattığı gibi geri çekti - Son Dakika
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Konserde seyircinin sesinden korkan Hande Yener mikrofonu uzattığı gibi geri çekti

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Galatasport'un yer altı kuruvaziyer terminalinde sahne alan Hande Yener, "Bodrum" şarkısını seslendirirken bir seyirciye mikrofon uzattı. Seyircinin beklenmedik sesi karşısında şaşıran şarkıcı, mikrofonu hemen geri çekti. O anlar sosyal medyada gündem oldu.

19.12.2024 15:17  Güncelleme: 15:21
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Ünlü şarkıcı Hande Yener, Galatasport İstanbul'da dünyanın ilk yer altı kruvaziyer terminalinde konser verdi. Deniz seviyesinin 8 metre altında sevenleriyle buluşan Yener, dinleyicilere unutulmaz bir gece yaşattı.

Konserde seyircinin sesinden korkan Hande Yener mikrofonu uzattığı gibi geri çekti

SEYİRCİNİN SESİ KARŞISINDA MİKROFONU UZATTIĞI GİBİ GERİ ÇEKTİ

Sahnede "Bodrum" şarkısını seslendiren Hande Yener, sahneye yakın bir noktada duran seyircilerden birine mikrofon uzatarak şarkıyı devam ettirmesini istedi. Ancak seyircinin beklenmedik sesi Hande Yener'i şaşkına uğrattı. Yener'in mikrofonu hızla geri çektiği an, hem sahnedeki ekip hem de izleyiciler arasında kahkahalara neden oldu.

Konserde seyircinin sesinden korkan Hande Yener mikrofonu uzattığı gibi geri çekti

SOSYAL MEDYADA VİRAL OLDU

Konserde yaşanan anlar sosyal medyada hızla yayıldı. Binlerce kişi tarafından izlenen ve çok sayıda beğeni alan videoya yorum yapan bazı kullanıcılar seyircinin cesaretini takdir etti.

Konserde seyircinin sesinden korkan Hande Yener mikrofonu uzattığı gibi geri çekti

Hande Yener, Magazin, Bodrum, Müzik, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Magazin Konserde seyircinin sesinden korkan Hande Yener mikrofonu uzattığı gibi geri çekti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • Veysi Karaman:
    cehenneme hoş geldiniz 11 0 Yanıtla
  • Alper Elma:
    Hayko Cepko 11 0 Yanıtla
  • Ahme:
    bunu haner yapanın ... 7 0 Yanıtla
  • fatih mazlum:
    Millet senin tipinden korkmuyorda sen milletin sesindenmi korktun 6 1 Yanıtla
  • Reyhan Gök:
    cehennem odunları öbür tarafta da böyle söyler dans edersiniz o kadar Gazze'de çocuklar ölüyor bunlar umrunda deyil ahlaksizlar 2 1 Yanıtla
  • Güven GÖRGÜLÜ:
    Hande Yener'in korkacak bir şeyi yok. Hadise düşünsün. Ancak takviye ve teknolojiyle kötü sesini kapatabiliyor 2 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Konserde seyircinin sesinden korkan Hande Yener mikrofonu uzattığı gibi geri çekti - Son Dakika
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