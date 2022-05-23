Kourtney Kardashian ile Travis Barker'den İtalya'da görkemli düğün! Travis'in dişleriyle Kourtney'in jartiyerini çıkarması düğüne damga vurdu - Son Dakika
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Kourtney Kardashian ile Travis Barker'den İtalya'da görkemli düğün! Travis'in dişleriyle Kourtney'in jartiyerini çıkarması düğüne damga vurdu

23.05.2022 11:43

Kourtney Kardashian ve Travis Barker çifti, İtalya'da görkemli bir düğün yaptı. Barker, düğünde ağzıyla Kourtney'in jartiyer çıkarması geceye damga vurdu. İkilinin o anları ise kameralara yansıdı.

Aşklarını dolu dizgin yaşayan Kourtney Kardashian ve Travis Barker çifti, geçtiğimiz hafta Santa Barbara adliyesinde resmen evlendi. Kourtney Kardashian ve Travis Barker çifti, İtalya'nın Portofino kentinde de görkemli bir düğün yaptı.

GELİNLİK VE DUVAĞI DİKKAT ÇEKTİ

43 yaşındaki şov yıldızı Kourtney Kardashian, düğününde vücudunu saran beyaz mini bir gelinlik giydi. Ünlü ismin uzun dini motifler içerek duvağı da törene damga vurdu. Kardashian, gecenin ilerleyen dakikalarında da siyah bir elbise tercih etti.

DİŞLERİYLE EŞİNİN JARTİYERİNİ ÇIKARDI

46 yaşındaki üçüncü defa evlendiği müzisyen kocası Travis, 16 yaşındaki kızı Alabama tarafından paylaşılan bir video sosyal medyada gündem oldu. Bir düğün adeti olan jartiyer çıkarma yapan Barker, dişleriyle Kourtney Kardashian'ın jartiyerini çıkardı.

Düğüne damga vuran anlar! Travis Barker, dişleriyle Kourtney Kardashian'ın jartiyerini çıkardı
Düğüne damga vuran anlar! Travis Barker, dişleriyle Kourtney Kardashian'ın jartiyerini çıkardı
Düğüne damga vuran anlar! Travis Barker, dişleriyle Kourtney Kardashian'ın jartiyerini çıkardı
Düğüne damga vuran anlar! Travis Barker, dişleriyle Kourtney Kardashian'ın jartiyerini çıkardı
Düğüne damga vuran anlar! Travis Barker, dişleriyle Kourtney Kardashian'ın jartiyerini çıkardı
Düğüne damga vuran anlar! Travis Barker, dişleriyle Kourtney Kardashian'ın jartiyerini çıkardı
YORUMLAR
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Son Dakika Magazin Kourtney Kardashian ile Travis Barker'den İtalya'da görkemli düğün! Travis'in dişleriyle Kourtney'in jartiyerini çıkarması düğüne damga vurdu - Son Dakika


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