Kourtney Kardashian ile Travis Barker'den İtalya'da görkemli düğün! Travis'in dişleriyle Kourtney'in jartiyerini çıkarması düğüne damga vurdu

Aşklarını dolu dizgin yaşayan Kourtney Kardashian ve Travis Barker çifti, geçtiğimiz hafta Santa Barbara adliyesinde resmen evlendi. Kourtney Kardashian ve Travis Barker çifti, İtalya'nın Portofino kentinde de görkemli bir düğün yaptı.

GELİNLİK VE DUVAĞI DİKKAT ÇEKTİ

43 yaşındaki şov yıldızı Kourtney Kardashian, düğününde vücudunu saran beyaz mini bir gelinlik giydi. Ünlü ismin uzun dini motifler içerek duvağı da törene damga vurdu. Kardashian, gecenin ilerleyen dakikalarında da siyah bir elbise tercih etti.

DİŞLERİYLE EŞİNİN JARTİYERİNİ ÇIKARDI

46 yaşındaki üçüncü defa evlendiği müzisyen kocası Travis, 16 yaşındaki kızı Alabama tarafından paylaşılan bir video sosyal medyada gündem oldu. Bir düğün adeti olan jartiyer çıkarma yapan Barker, dişleriyle Kourtney Kardashian'ın jartiyerini çıkardı.