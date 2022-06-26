Kurtlar Vadisi'nin Deve Tuncay'ı Osman Wöber hayatını kaybetti - Son Dakika
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Kurtlar Vadisi'nin Deve Tuncay'ı Osman Wöber hayatını kaybetti

26.06.2022 00:10

Kurtlar Vadisi dizisindeki Tuncay Kantarcı rolü ile hafızlara kazınan Osman Wöber, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Acı haberi duyuran oyuncu Zafer Algöz, "Çok üzgünüm, başımız sağ olsun." dedi.

Bir zamanların efsane dizisi Kurtlar Vadisi'nde Tuncay Kantarcı rolüne hayat veren Avusturyalı-Türk oyuncu ve yönetmen Osman Wöber, 62 yaşında yaşamını yitirdi.

"KALP KRİZİYLE VEDA ETMİŞ"

Ünlü oyuncu Zafer Algöz, sosyal medya hesabından paylaşım yaparak Osman Wöber'in kalp krizi sonucu hayatını kaybettiğini söyledi. Algöz, "Sevgili arkadaşımız Osman Wöber ani bir kalp kriziyle veda etmiş diye haber geldi az önce. Çok üzgünüm. Başımız sağ olsun." şeklinde paylaşımda bulundu.

OSMAN WÖBER KİMDİR?

Osman Wöber 27 Şubat 1960'ta Ankara'da dünyaya geldi. Babası Avusturyalı olan oyuncu ve yönetmen Wöber, Kurtlar Vadisi serisinde canlandırdığı Tuncay Kantarcı karakteriyle tanındı.

Baba tarafından Avusturyalı olan Wöber İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi ve Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümünde eğitim gördü. Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü'nde tiyatroya başladı. Öğrencilik döneminde Şan Tiyatrosu, Kenter Tiyatrosu ve Yeditepe Oyuncularının oyunlarında roller aldı.

1988-1993 yılları arasında Adana Devlet Tiyatrosu, 1995-1998 yılları arasında ise İstanbul Devlet Tiyatrosu'nda müdürlük ve sanat yönetmenliği yaptı. Goethe Enstitüsü bursuyla iki kez Almanya'nın çeşitli tiyatrolarında incelemeler yaptı, çalışmalarında bulundu. 2001 yılında yeniden İstanbul Devlet Tiyatrosunun başına getirildi ve bu görevi 2009'a kadar sürdürdü. Devlet Tiyatrolarının sahnelediği ve Memet Baydur'un yazdığı oyun olan Kamyon'un yönetmenliğini yaptı. Sekizinci Saat, Cumhuriyet gibi filmlerde roller üstlendi.

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Son Dakika Magazin Kurtlar Vadisi'nin Deve Tuncay'ı Osman Wöber hayatını kaybetti - Son Dakika


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