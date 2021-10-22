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Kurusıkıdan çıkan kurşunla yönetmenin ölümüne sebep olan oyuncu Alec Baldwin'in gözyaşları döktüğü anlar ortaya çıktı - Son Dakika

Kurusıkıdan çıkan kurşunla yönetmenin ölümüne sebep olan oyuncu Alec Baldwin'in gözyaşları döktüğü anlar ortaya çıktı

22.10.2021 11:08

Rust filminin çekimi sırasında sahne içine eline aldığı kurusıkıdan çıkan mermiyle görüntü yönetmeninin ölümüne sebep olan oyuncu Alec Baldwin'in gözyaşlarına boğuldu anların görüntüsü ortaya çıktı.

Oscar'a aday gösterilen dünyaca ünlü oyuncu Alec Baldwin yapımcılığını ve başrolünü üstlendiği Rust filminin çekimlerinden korkunç bir olay yaşandı. Baldwin'in sahne çekiminde eline aldığı kurusıkıdan çıkan mermilerle görüntü yönetmeni ve yönetmen vuruldu. Kazada görüntü yönetmeni hayatını kaybederken yönetmen de hastaneye kaldırıldı.

1 KİŞİ ÖLDÜ 1 KİŞİ DE YARALANDI

42 yaşındaki görüntü yönetmeni Hutchins'in hava yoluyla New Mexico Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. 48 yaşındaki filmin senaristi ve yönetmeni Joel Souza ise ambulansla Christus St. Vincent Bölge Tıp Merkezi'ne götürüldü ve burada tedavisi sürüyor. Baldwin'in sözcüsü ise olayın sette boş bir pervane tabancasının teklemesiyle ilgili bir kaza olduğunu söyledi.

BALDWİN GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Dünyanın gündemine oturan olayda yeni detaylar da ortaya çıkmaya başladı. Kaza olduğu düşünülen olayla ilgili polisler soruşturma başlatırken Alec Baldwin de ifade verdi. The Santa Fe New Mexican adlı yerel bir gazete büyük bir şok yaşayan oyuncunun polis merkezinin önünde gözyaşlarına boğulduğu anlar paylaşıldı. Görüntülerde oyuncunun perişan halde olduğu görüldü.

İfadesi alınan oyuncu, işlemlerin ardından serbest bırakıldı.

Yönetmenin ölümüne neden olan ünlü oyuncu Alec Baldwin gözyaşlarına boğulduğu anlar ortaya çıktı
Yönetmenin ölümüne neden olan ünlü oyuncu Alec Baldwin gözyaşlarına boğulduğu anlar ortaya çıktı
Kurusıkıdan çıkan kurşunla yönetmenin ölümüne sebep olan oyuncu Alec Baldwin'in gözyaşları döktüğü anlar ortaya çıktı
Kurusıkıdan çıkan kurşunla yönetmenin ölümüne sebep olan oyuncu Alec Baldwin'in gözyaşları döktüğü anlar ortaya çıktı

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Son Dakika Magazin Kurusıkıdan çıkan kurşunla yönetmenin ölümüne sebep olan oyuncu Alec Baldwin'in gözyaşları döktüğü anlar ortaya çıktı - Son Dakika Magazin


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SON DAKİKA: Kurusıkıdan çıkan kurşunla yönetmenin ölümüne sebep olan oyuncu Alec Baldwin'in gözyaşları döktüğü anlar ortaya çıktı - Son Dakika
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