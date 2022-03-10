Lolipop yalamıştı, şimdi de sakız patlattı: Gülşen bildiğimiz gibi, iddialı ve cesur! - Son Dakika

Bir süredir sahnelerinde tercih ettiği kıyafetlerle adından söz ettiren Gülşen, yeni albümü Lolipop için hazırlıkları tamamladı. Sosyal medyada geniş bir hayran kitlesi bulunan şarkıcı, albümünde yer alacak fotoğrafları da paylaşmaya başladı.

BU SEFER DE SAKIZLI FOTOĞRAFINI PAYLAŞTI

Ünlü şarkıcının cuma günü yayınlayacağı 'Lolipop' şarkısının kapak fotoğrafı sosyal medyada yer aldı. 45 yaşındaki şarkıcı, kapakta lolilop yaladığı pozundan sonra bu sefer de sakız patlattığı bir fotoğrafını paylaştı. Gülşen'in 1,7 milyon takipçili Instagram hesabından yayınladığı fotoğraflar kısa sürede binlerce yorum ve beğeni aldı.

ÜNLÜ İSİMLER YORUMSUZ KALAMADI

Gülşen'in pozlarına ünlü isimler de sessiz kalamadı. Demet Özdemir, fotoğrafa alev emojisi koyarken Gülşah Saraçoğlu da "Muhteşem" yorumunu yaptı. Selin Ciğerci ise "Ben dayanamıyorum ama meraktan öleceğim" dedi.

ŞARKI SÖYLERKEN BİR ERKEĞİN KUCAĞINA OTURDU

Ünlü şarkıcı Gülşen, önceki akşam İstanbul'daki bir mekanda sahneye çıktı. Şarkıcı, parçasını söylediği esnada erkek seyircilerden birinin kucağını oturdu. O esnada seyircinin ise Gülşen'in kalçasına tokat atması dikkat çekti. O anlar cep telefonuyla kaydedilerek sosyal medyada paylaştı. Söz konusu kişinin, Gülşen'in dünyaca ünlü bir markanın halkla ilişkiler sorumlusu olan yakın arkadaşı Tolga Sezgin çıktı.