Lolipop yalamıştı, şimdi de sakız patlattı: Gülşen bildiğimiz gibi, iddialı ve cesur! - Son Dakika
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Lolipop yalamıştı, şimdi de sakız patlattı: Gülşen bildiğimiz gibi, iddialı ve cesur!

10.03.2022 12:24

Gülşen'in yeni şarkısı 'Lolipop' yarın yayınalnıyor. Dün akşam ise bu merakla beklenen yeni şarkısının kapak fotoğrafı sosyal medyaya düştü. Lolipop yalarken çekilmiş ve memesini kapattığı aksesuarıyla dikkat çeken Gülşen, yine olay yaratırken bu kez de sakız patlattığı bir fotoğrafını paylaştı.

Bir süredir sahnelerinde tercih ettiği kıyafetlerle adından söz ettiren Gülşen, yeni albümü Lolipop için hazırlıkları tamamladı. Sosyal medyada geniş bir hayran kitlesi bulunan şarkıcı, albümünde yer alacak fotoğrafları da paylaşmaya başladı.

BU SEFER DE SAKIZLI FOTOĞRAFINI PAYLAŞTI

Ünlü şarkıcının cuma günü yayınlayacağı 'Lolipop' şarkısının kapak fotoğrafı sosyal medyada yer aldı. 45 yaşındaki şarkıcı, kapakta lolilop yaladığı pozundan sonra bu sefer de sakız patlattığı bir fotoğrafını paylaştı. Gülşen'in 1,7 milyon takipçili Instagram hesabından yayınladığı fotoğraflar kısa sürede binlerce yorum ve beğeni aldı.

Lolipoplu kapağı olay yaratan Gülşen, bu sefer de sakızlı fotoğrafını paylaştı

ÜNLÜ İSİMLER YORUMSUZ KALAMADI

Gülşen'in pozlarına ünlü isimler de sessiz kalamadı. Demet Özdemir, fotoğrafa alev emojisi koyarken Gülşah Saraçoğlu da "Muhteşem" yorumunu yaptı. Selin Ciğerci ise "Ben dayanamıyorum ama meraktan öleceğim" dedi.

Lolipoplu kapağı olay yaratan Gülşen, bu sefer de sakızlı fotoğrafını paylaştı

ŞARKI SÖYLERKEN BİR ERKEĞİN KUCAĞINA OTURDU

Ünlü şarkıcı Gülşen, önceki akşam İstanbul'daki bir mekanda sahneye çıktı. Şarkıcı, parçasını söylediği esnada erkek seyircilerden birinin kucağını oturdu. O esnada seyircinin ise Gülşen'in kalçasına tokat atması dikkat çekti. O anlar cep telefonuyla kaydedilerek sosyal medyada paylaştı. Söz konusu kişinin, Gülşen'in dünyaca ünlü bir markanın halkla ilişkiler sorumlusu olan yakın arkadaşı Tolga Sezgin çıktı.

Lolipoplu kapağı olay yaratan Gülşen, bu sefer de sakızlı fotoğrafını paylaştı
Gülşen sosyal medyayı salladı! Seyircinin kucağına oturdu, kalçasına tokat atıldı Şarkı çıkmadan gündem oldu! Kapak fotoğrafıyla sosyal medyayı salladı
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Gülşen, Magazin, Son Dakika

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