Mabel Matiz son klibine gelen eleştirilere cevap verdi: El ele tutuşmaya inatla devam - Son Dakika
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Mabel Matiz son klibine gelen eleştirilere cevap verdi: El ele tutuşmaya inatla devam

02.07.2022 13:20

Yeni şarkısı Karakol'danın klibinde bir erkek ile kamera karşısına geçerek LGBT vurgusu yaptığı gerekçesiyle sosyal medya eleştirilen Mabel Matiz'e bir çok ünlü isim destek olmuştu. Ünlü şarkıcı sosyal medya hesabından yaptığı açıklamasında, "Aşkın, sevginin ve insanlığın bütün hallerini dile getirmeye, el ele tutuşmaya inatla devam. Her şey geçer, hayat ve şarkılar kalır" dedi.

Sanatçı Mabel Matiz'in yeni şarkısı 'Karakol' önceki gün dijital müzik platformlarında yayınlandı. Kısa sürede YouTube trend'lerdeki müzik listesinde 5. sıraya kadar yükselen klipteki LGBT vurgusu ise sosyal medyanın gündemine oturdu. Twitter'da açılan #MabelMatizHaddiniBil başlıklı etiketle binlerce paylaşım yapıldı.

"EL ELE TUTUŞMAYA İNATLA DEVAM"

Olayın yankıları sürerken gözlerin çevrildiği Mabel Matiz'den ilk açıklama geldi. Sosyal medya hesabından "Ağlıyorum ama sevinçten" başlıklı bir açıklama metni yayınlayan ünlü şarkıcı, şu ifadelere yer verdi: "Tek tek yetişemediğim mesajlarınıza, yorumlarınıza, Karakol'u böyle güzel böyle içten kucaklamanıza gönülden teşekkür ederim. Daha çok hikayelerimiz var anlatacak. İnsana, hayata dair her şey bugüne dek şarkılarımda, müziğimde yer buldu; bundan sonra da yer bulmaya devam edecek. Aşkın, sevginin ve insanlığın bütün hallerini dile getirmeye, el ele tutuşmaya inatla devam. Her şey geçer, hayat ve şarkılar kalır... Aysel'in yazdığı, Sezen'in de söylediği gibi: Gün bizim güneş bizim, göğsümüzde ateş bizim. El ele olduğumuz o gün gülmek bizim."

İşte ünlü şarkıcının o paylaşımı;

Çektiği kliple tepkilerin odağı haline gelen Mabel Matiz'den ilk açıklama: Ağlıyorum ama sevinçten

ÜNLÜ İSİMLERDEN MABEL MATİZ'E DESTEK

Mabel Matiz'in 5. solo albümünden yeni tekli Karakol'danın klibinde bir erkekle kamera karşısına geçen Mabel Matiz, için açılan "HaddiniBilMabelMatiz" etiketi altında "Bu durum özgürlük adı altında meşrulaştırılamaz" yorumları yapıldı. Ünlü şarkıcıya tepkilerin yanı sıra destek mesajları da yağdı. Sıla, Hazal Kaya, Gülşen ve Nazan Öncel gibi birçok ünlü isimden tebrik paylaşımları geldi.

Mabel Matiz, klibini eleştirenlere meydan okudu: El ele tutuşmaya inatla devam
Yeni klibinde LBGT vurgusu yaptığı için tepki çeken Mabel Matiz'e ünlü isimlerden destek yağıyor Klibinde LGBT vurgusu yapan Mabel Matiz, sosyal medyada gündem oldu! "Haddini bil" etiketiyle tepki yağdı
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Yeni klibinde LBGT vurgusu yaptığı için tepki çeken Mabel Matiz'e ünlü isimlerden destek yağıyor Yeni klibinde LBGT vurgusu yaptığı için tepki çeken Mabel Matiz'e ünlü isimlerden destek yağıyor Klibinde LGBT vurgusu yapan Mabel Matiz, sosyal medyada gündem oldu! 'Haddini bil' etiketiyle tepki yağdı Klibinde LGBT vurgusu yapan Mabel Matiz, sosyal medyada gündem oldu! 'Haddini bil' etiketiyle tepki yağdı

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Son Dakika Magazin Mabel Matiz son klibine gelen eleştirilere cevap verdi: El ele tutuşmaya inatla devam - Son Dakika


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SON DAKİKA: Mabel Matiz son klibine gelen eleştirilere cevap verdi: El ele tutuşmaya inatla devam - Son Dakika
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