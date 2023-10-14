Mahsun Kırmızıgül Avrupa turnesi hakkında basın toplantısı düzenledi

Yıllar sonra sahnelere dönen Mahsun Kırmızıgül, Avrupa turnesi öncesi basın mensuplarıyla bir araya geldi. Kırmızıgül, uzun yıllar sahneye ara vermesiyle ilgili "Yıllar önce sahnemi izlemeye gelen dinleyiciler kaliteli değillerdi ve beni çok üzüyorlardı" dedi.

"40 KİŞİLİK EKİBİMLE TURNEYE ÇIKIYORUM"

Muhabirlerle sohbet eden Kırmızıgül turnesi için çok heyecanlı olduğunu belirterek "Filmlerime ve konserlerime çok ilgi göstermişlerdi. Yıllar sonra onlarla buluşacağım için çok heyecanlıyım. Maliyetli olmasın diye ekibini getirmeyen şarkıcı arkadaşlarım var. Ben prensip olarak öyle yapmıyorum. 40 kişilik bütün ekibimle Avrupa turnesine çıkacağım" ifadelerini kullandı.

"MİKROFONU BIRAKMA SEBEPLERİMDEN BİRİYDİ"

Röportajda sahne özleminden bahseden sanatçı "Yıllar önce sahnemi izlemeye gelen dinleyiciler kaliteli değillerdi ve beni çok üzüyorlardı. Mikrofonu bırakma sebeplerimden biriydi bu durum. Yıllarını bu işe vermiş bir sanatçıya saygılı olmak zorundasın. Şimdi dinleyiciler çok daha kaliteli. Ailesiyle geliyorlar. Yıllar sonra ülkemizin bu seviyeye gelmiş olması beni çok mutlu ediyor. Kendi müziğimize ve kültürümüze sahip çıkmamız gerekiyor. Bir özentilik var. Dünyanın en iyi müziğine sahip bir ülkeyiz. Buna sahip çıkmalıyız. Yeni sanatçılarımızın da sahip çıkması gerekir" dedi.

"HALKA NE VERİRSEN ONU ALIRSIN"

Muhabirlerin, "Son günlerde sahnedeki şarkıcıya sosyal medyada dikkat çekmek için dinleyiciler çakmak vb gibi maddeler atıyor. Sizin başınıza geldi mi bu durum?" sorusuna cevap veren Kırmızıgül " Ferdi Tayfur, Zeki Müren gibi sanatçıların başına böyle bir şey geldiğini hiç duymadım. Benim de başıma gelmedi. Halka ne verirsen onu alırsın. Belki de daha kat edecek mesafeleri var arkadaşların. Bir albüm ya da iki albümle olacak işler değil bunlar" dedi.

"YENİ KUŞAĞA GÜVENİYORUM"

"Eski rekabet ortamını özlüyor musunuz?" sorusuna da cevap veren Kırmızıgül, "Fiziki satışlar bittikten sonra rekabet ortadan kalktı. Bugün fiziki satışlar devam etse çoğu kişinin esamesi okunmaz. Sosyal medyayı kullananlar 10-20 yaş arası çocuklar. Benim kızım akşama kadar video izliyor ama o kimin iyi sanatçı olacağına karar verecek yaşta değil. Ben yeni kuşağa güveniyorum. Kimin sanatçı olduğunu ayırt edecekler zamanı gelince. Benim oğlum eskiden Eminem dinliyordu şimdi Cem Karaca, Neşat Ertaş dinliyor" şeklinde konuştu.

"DÜNYANIN EN GÜZEL, EN SAF SEVGİSİ"

Muhabirlerin, "Ne zaman hanımefendi ile göreceğiz sizi?" sorusuna Kırmızıgül, "Var hanımefendi. Kızım Lavin var. Çok seviyorum. Dünyanın en güzel, en saf sevgisi. Aramızda inanılmaz bir aşk var ve hayatta hiçbir aşka değişmem" diyerek cevap verdi.