Roman şarkıcı Kobra Murat'ın gösterişli evi ve altın varaklı aksesuarlarını görenler şaştı kaldı

Roman müziğinin sevilen sanatçılarından Kobra Murat olarak tanınan Murat Divandiler, geçtiğimiz haftalarda katıldığı bir canlı yayında mal varlığını sıraladı. Altınların yanı sıra 4 ev, 2 yazlık, 2 gecekondu ve 3 katlı bir dükkanı olan Murat, evinin kapılarını açtı.

GÖSTERİŞLİ EVİNİ GÖSTERDİ

"Noluyo Ya" isimli YouTube kanalında evini gösteren Kobra Murat, "Her şeyi karımla çocuklarımla kendimiz yaptık. Yuvamda çok mutluyum. Hepsi kendi emeğim. Bunlar sadece Topkapı Sarayı'nda var" diyerek altın varaklı aksesuarlarını, gümüş ve altın terlikleri ve renkli mobilyalarını sergiledi. Ünlü isim "Gümüş oda" olarak tanıttığı bir odasının duvarını da CD'lerle kaplattı.

"KOBRA KONAĞI YAPTIRACAĞIM"

Bütün mal varlığını çocuklarına bırakacak olan Kobra Murat, bir hedefinden bahsederken "Dükkanımı ve yanındaki gecekonduyu yıkıp 5 katlı bina yapacağım. Kobra Konağı yazdırıp çocuklarıma hatıra bırakacağım" şeklinde konuştu.

KIZININ BOYNUNU VE KOLLARINI ALTINLA DOLDURDU

Altına olan düşkünlüğüyle tanınan şarkıcının kızına aldığı kolye ve bilezikler de ağızları açık bıraktı. Kızının boynunu ve kollarını altınlarla dolduran şarkıcı, "Hayatta altın bozdurmayız. Sıkışırsak belki ama... Bize küflü altınlı derler" dedi. Kobra Murat'ın kızındaki altınları görenler ise şaşkınlığını gizleyemedi.

İşte Kobra Murat'ın evi...