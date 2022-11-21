Roman şarkıcı Kobra Murat'ın gösterişli evi ve altın varaklı aksesuarlarını görenler şaştı kaldı - Son Dakika
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Roman şarkıcı Kobra Murat'ın gösterişli evi ve altın varaklı aksesuarlarını görenler şaştı kaldı

21.11.2022 16:22

Roman müzisyen Kobra Murat, "Noluya Ya" adlı youtube kanalına evinin kapılarını açtı. Gösterişli evindeki altın varaklı aksesuarlarıyla dikkat çeken Kobra Murat'ın kızı da çekimlere boynu ve kollarını altınlarla doldurarak katıldı. Genç kızı görenler büyük şaşkınlık yaşadı.

Roman müziğinin sevilen sanatçılarından Kobra Murat olarak tanınan Murat Divandiler, geçtiğimiz haftalarda katıldığı bir canlı yayında mal varlığını sıraladı. Altınların yanı sıra 4 ev, 2 yazlık, 2 gecekondu ve 3 katlı bir dükkanı olan Murat, evinin kapılarını açtı.

GÖSTERİŞLİ EVİNİ GÖSTERDİ

"Noluyo Ya" isimli YouTube kanalında evini gösteren Kobra Murat, "Her şeyi karımla çocuklarımla kendimiz yaptık. Yuvamda çok mutluyum. Hepsi kendi emeğim. Bunlar sadece Topkapı Sarayı'nda var" diyerek altın varaklı aksesuarlarını, gümüş ve altın terlikleri ve renkli mobilyalarını sergiledi. Ünlü isim "Gümüş oda" olarak tanıttığı bir odasının duvarını da CD'lerle kaplattı.

"KOBRA KONAĞI YAPTIRACAĞIM"

Bütün mal varlığını çocuklarına bırakacak olan Kobra Murat, bir hedefinden bahsederken "Dükkanımı ve yanındaki gecekonduyu yıkıp 5 katlı bina yapacağım. Kobra Konağı yazdırıp çocuklarıma hatıra bırakacağım" şeklinde konuştu.

Kobra Murat evinin kapılarını açtı, kızının altınları görenlerin ağzını açık bıraktı

KIZININ BOYNUNU VE KOLLARINI ALTINLA DOLDURDU

Altına olan düşkünlüğüyle tanınan şarkıcının kızına aldığı kolye ve bilezikler de ağızları açık bıraktı. Kızının boynunu ve kollarını altınlarla dolduran şarkıcı, "Hayatta altın bozdurmayız. Sıkışırsak belki ama... Bize küflü altınlı derler" dedi. Kobra Murat'ın kızındaki altınları görenler ise şaşkınlığını gizleyemedi.

İşte Kobra Murat'ın evi...

Kobra Murat evinin kapılarını açtı, kızının altınları görenlerin ağzını açık bıraktı
Kobra Murat evinin kapılarını açtı, kızının altınları görenlerin ağzını açık bıraktı
Kobra Murat evinin kapılarını açtı, kızının altınları görenlerin ağzını açık bıraktı
Kobra Murat evinin kapılarını açtı, kızının altınları görenlerin ağzını açık bıraktı
Kobra Murat evinin kapılarını açtı, kızının altınları görenlerin ağzını açık bıraktı
YORUMLAR (1)
  • ULUBATLI HASAN : Ben böyle bir yaşam tarzına sahip olmakdansa asgari ücretle küçük dünyam da kavrulmayı yeğlerim. Cevap Yaz 1 0 Yayından Kaldır
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Kobra Murat, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Roman şarkıcı Kobra Murat'ın gösterişli evi ve altın varaklı aksesuarlarını görenler şaştı kaldı - Son Dakika


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