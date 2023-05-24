Manken Tülin Şahin yalıdan neden taşındığını anlattı: Denizin üstünde olmak yoruyordu - Son Dakika
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Manken Tülin Şahin yalıdan neden taşındığını anlattı: Denizin üstünde olmak yoruyordu

24.05.2023 14:24

Kanlıca'daki lüks yalısından neden taşındığını anlatan ünlü model Tülin Şahin'in "Ağır sinüzitim var. Denizin üstünde olmak yoruyordu. Boğaz'daki akıntı da beni çok etkiledi" diyerek herkesi şaşkına çevirdi. Şahin'in taşınma nedenini duyan birçok kullanıcı ise "Allah'ım bana da böyle dertler ver" yorumu yaptı.

Güzelliği, kusursuz fiziği ve yaptığı programlardaki başarısıyla adından sıkça söz ettiren ünlü model ve sunucu Tülin Şahin, konuk olduğu programda neden Kanlıca'daki lüks yalıdan taşındığını anlattı.

"YALIDA YAŞAMAYI SEVMEDİM, DENİZİN ÜSTÜNDE OLMAK YORDU"

Portekizli iş adamı Pedro de Noronha ile olaylı bir şekilde ayrılan ve şimdilerde kızı ile annesiyle yaşayan Tülin Şahin, "Bi Dolaplar Çeviriyoruz" programında bahçe içindeki evinden bahsederken şunları söyledi: "15-16 sene Suadiye'de bir villada oturdum. Oradan da Kanlıca'daki bir yalı dairesine geçtim ama ben yalı dairesinde yaşamayı sevmedim. Ağır sinüzitim var. Denizin üstünde olmak yoruyordu. Hamileliğimi de denk gelmişti. Boğaz'daki akıntı da beni çok etkiledi. Kanlıca'dan sonra yıllarca Etiler'de kaldım. Daha sonra bu evime yani Tarabya'ya taşındım. Kızım ve annemle yaşıyoruz."

TİYE ALDILAR

Tülin Şahin'in açıklaması kısa sürede sosyal medyada gündem olurken eğlenceli yorumlar da beraberinde geldi. Şahin için " Allah'ım bana da böyle dertler ver" ve "Çok şükür fakiriz ve böyle dertlerimiz yok" yorumları yapıldı.

Yalıdan neden taşındığını anlatan Tülin Şahin, sözleriyle alay konusu oldu
Yalıdan neden taşındığını anlatan Tülin Şahin, sözleriyle alay konusu oldu
Yalıdan neden taşındığını anlatan Tülin Şahin, sözleriyle alay konusu oldu
Yalıdan neden taşındığını anlatan Tülin Şahin, sözleriyle alay konusu oldu
Yalıdan neden taşındığını anlatan Tülin Şahin, sözleriyle alay konusu oldu
YORUMLAR
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Son Dakika Magazin Manken Tülin Şahin yalıdan neden taşındığını anlattı: Denizin üstünde olmak yoruyordu - Son Dakika


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