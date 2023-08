MasterChef All Star\'da yarışmaya veda eden isim Rıfat oldu

Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu'nun sunuculuğunu üstlendiği MasterChef All Star dün akşam eleme bölümüyle ekrana geldi. Gecede Azize, Alican, Sergen, Ayaz, Esra, Sefa ve Rıfat arasında kıyasıya mücadele yaşandı. İki aşamalı eleme oyununda başarısız olan Rıfat, elendi.

SOMER ŞEF'İN TARİFİNİ YAPMAYA ÇALIŞTILAR

Elemeye kalan yarışmacılar, ilk etapta yassı şeftali kullanarak yaratıcı ve lezzetli yemekler yapmaya çalıştı. Tadımların sonunda başarılı olan Azize, Sergen, ve Esra ilk etabı başarılı şekilde tamamladı. Yarışmanın ikinci etabına kalan Alican, Ayaz, Sefa ve Rıfat Somer Şef'in Lahm-ı Kiraz tabağını yapmaya çalıştı. İkinci etapta şef tabağını başarılı yapan Alican ve Sefa ilk çıkan isimler oldular. Son ikiye kalan yarışmacılar Ayaz ve Rıfat oldu.

GÖZYAŞLARINA HAKİM OLAMADI

Gecenin en başarısız tabağını yapan Rıfat, MasterChef All Star'a veda eden 6. yarışmacı oldu. Gözyaşlarına hakim olamayan Rıfat, "MasterChef herkes gibi benim de hayatıma dokundu. Şu an hüzünlü olabilirim ama buradan çok mutlu ayrılıyorum. Sadece beni seven insanları hayal kırıklığına uğrattığım için üzülüyorum. Ailemin benimle gurur duyduğunu biliyorum" dedi.