MasterChef'te ortalık karıştı! Mehmet Yalçınkaya yerine Arda Türkmen geliyor - Son Dakika
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MasterChef'te ortalık karıştı! Mehmet Yalçınkaya yerine Arda Türkmen geliyor

13.05.2022 14:24

Mehmet Yalçınkaya'nın MasterChef yarışmasında Somer Sivrioğlu'nun ücretini dolar üzerinden aldığını öğrenince yarışmadan ayrılmak istediği iddia edilmişti. Yalçınkaya'nın yeni sezonda MasterChef'te olmayacağı, yerine de Arda Türkmen'in getirildiği öne sürüldü.Türkmen'in haftalık 55 bin TL'ye kadar ücret alacağı da konuşulanlar arasında.

TV8 ekranlarının fenomen yarışması MasterChef Türkiye'nin Danilo Zanna, Somer Sivrioğlu ve Mehmet Yalçınkaya'dan oluşan jüri kadrosunda kriz yaşandığı ileri sürüldü.

SİVRİOĞLU'NUN MAAŞINI DUYUNCA RAHATSIZ OLMUŞTU

Yalçınkaya'nın geçtiğimiz aylarda Sivrioğlu'nun dolar üzerinden maaş aldığını duyarak Acun Ilıcalı'ya resti çektiği ve yarışmadan ayrılmak istediği iddia edilmişti. Yalçınkaya ve Ilıcalı konuya sessiz kalırken Sivrioğlu, "Ekmeğimizi, derdimizi, emeğimizi bölüşmüşüz yıllarca. Hayatı dolar, lira, dedikodu, yalan olanların anlamasını beklememek lazım. Kardeşimdir gerisi laf-ı güzaf" demişti.

Bomba iddia: Mehmet Yalçınkaya MasterChef'ten ayrılıyor, yerine Arda Türkmen geliyor

ARDA TÜRKMEN GELİYOR

Sosyal medyada dolaşan iddialara göre Yalçınkaya, yeni sezonda MasterChef Türkiye'de olmayacak. Söylentilere göre Acun Medya bu süreçte Fatih Tutak, Ömür Akkor, Refika Birgül, CZN Burak ve Arda Türkmen gibi isimlerle görüşme sağladı. Görüşmelerin ardından da Arda Türkmen ile anlaşma sağlandı.

Bomba iddia: Mehmet Yalçınkaya MasterChef'ten ayrılıyor, yerine Arda Türkmen geliyor

55 BİN LİRA KAZANACAK

Yalçınkaya'nın yerine gelecek olan Türkmen'in haftalık 45 bin ila 55 bin lira arasında bir ücret alacağı da konuşulanlar arasında.

Bomba iddia: Mehmet Yalçınkaya MasterChef'ten ayrılıyor, yerine Arda Türkmen geliyor
Bomba iddia: Mehmet Yalçınkaya MasterChef'ten ayrılıyor, yerine Arda Türkmen geliyor
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Mehmet Yalçınkaya, Arda Türkmen, MasterChef, dolar, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin MasterChef'te ortalık karıştı! Mehmet Yalçınkaya yerine Arda Türkmen geliyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: MasterChef'te ortalık karıştı! Mehmet Yalçınkaya yerine Arda Türkmen geliyor - Son Dakika
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