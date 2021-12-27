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MasterChef Türkiye'de yarışmaya bu hafta veda eden isim belli oldu - Son Dakika

MasterChef Türkiye'de yarışmaya bu hafta veda eden isim belli oldu

27.12.2021 08:14

Dün akşam yeni bölümüyle ekrana gelen MasterChef Türkiye'de eleme heyecanı yaşandı. Burcu, Hasan ve Mert bir hafta daha yarışmada kalmak için kıyasıya mücadele etti. Yaptıkları yemeklere göre şeflerden en düşük puanı alan Mert, yarışmaya veda etti.

Ünlü şefler Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna'nın jüri üyeliğin yaptığı MasterChef Türkiye'de eleme heyecanı yaşandı. Ocak ayında final yapacak olan MasterChef'te haftanın eleme adayları Burcu, Hasan ve Mert tüm hünerlerini sergilemek için tezgah başına geçti.

EN YÜKSEK PUANI HASAN ALDI

Yarışmanın ilk etabında yarışmacılar, şeflerin verdiği sebzelerden güzel tabaklar çıkarmaya çalıştı. İlk etap sonunda şefler tadım yaptı ve performansa göre yarışmacıları puanladı. Eleme turunun ikinci etabında ise bu sefer yarışmacılar Somer Sivrioğlu'nun imza yemeği olan Kilis pie isimli yemeği yapmaya çalıştı.

MasterChef Türkiye'de yarışmaya veda eden isim belli oldu

Yemeklerin tamamlanmasının ardından şefler tadım yaparak yarışmacıları puanladı. İki tur sonunda şeflerden en yüksek puanı alan Hasan gecenin birincisi oldu ve MasterChef'ten elenmekten kurtuldu.

MasterChef Türkiye'de yarışmaya veda eden isim belli oldu

MERT YARIŞMAYA VEDA ETTİ

Şeflerin oylamaları sonucunda Burcu toplamda 32, Mert ise 30 puan aldı. Böylece MasterChef Türkiye'den elenen son yarışmacı Mert Yılmaz oldu. Elenmekten kurtulan ancak Mert'in gitmesine de çok üzülen Burcu, gözyaşlarına hakim olamadı.

MasterChef Türkiye'de yarışmaya veda eden isim belli oldu

"ADIN GİBİ MERT BİR ADAMSIN"

Mert'e övgüler yağdıran Mehmet Yalçınkaya, "Adaletli bir adamsın, adın gibi Mert bir adamsın. Gerektiğinde çıkışlarını yaptın. Burada geldiğin yer az değil yedinci oldun. İyi ki buraya geldin. Ben de seninle gurur duyuyorum" şeklinde konuştu.

MasterChef Türkiye'de yarışmaya veda eden isim belli oldu

"ADIM ATMAKTAN KORKMAYIN"

MasterChef Türkiye hayallerine veda eden Mert ise "Çok alıştım buraya. Zor bir şekilde geldim yarışmaya, buraya kadar gelmem de iyi bir derece sayılır benim için. Buranın hayalini kuran insanlar varsa onları gerçekleştirmek için adım atmaları gerekiyor. Ben bu yaşıma kadar kendi başıma yaptım, adım atmaktan korkmadım. Eğer burada biraz da olsa birilerine ilham olabildiysem ne mutlu bana. Aynı şekilde tabak yapmaya devam edeceğim. Geldiğimiz günden beri aile ortamının içine dahil olduk" dedi.

MasterChef Türkiye'de yarışmaya veda eden isim belli oldu
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Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu, MasterChef, Türkiye, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin MasterChef Türkiye'de yarışmaya bu hafta veda eden isim belli oldu - Son Dakika Magazin


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