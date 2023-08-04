MasterChef Türkiye Jürisi Danilo Zanna, Yeni Aşka Yelken Açtı - Son Dakika
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MasterChef Türkiye Jürisi Danilo Zanna, Yeni Aşka Yelken Açtı

04.08.2023 09:58

MasterChef Türkiye yarışmasının jüri üyelerinden Danilo Zanna, sevgilisi Eda Alkaya ile birlikte görüntülendi. Zanna, 9 yıllık eşiyle boşandıktan sonra yeni bir aşka yelken açtı. Genç sevgilisiyle objektiflere takılan ünlü şef, basın mensuplarının sorularını tek cümlelik bir açıklama ile yanıtladı.

Bu sezon "All Star" formatıyla TV8 ekranlarında olan fenomen yarışma MasterChef Türkiye'nin jüri üyelerinden Danilo Zanna, geçtiğimiz gün sevgilisi Eda Alkaya ile birlikte görüntülendi.

YENİ AŞKA YELKEN AÇTI

Masterchef yarışmasının jürilerinden olan Danilo Zanna, 9 yıllık eşi Tuğçe Demirbilek'ten 2021 yılında tek celsede boşanmıştı. Ünlü şef, boşandıktan 1 yıl sonra yeni bir aşka yelken açtı.

Genç sevgilisiyle görüntülenen Danilo Zanna'dan tek cümlelik aşk açıklaması

TEK CÜMLELİK AŞK AÇIKLAMASI

Danilo Zanna, sevgilisi Eda Alkaya ile birlikte lüks AVM'de objektiflere yansıdı. Genç sevgilisiyle görüntülenen İtalyan şef, basın mensuplarının birlikteliği hakkında yönelttiği sorulara, "Her şey yolunda arkadaşlar. Teşekkür ederim" demekle yetindi.

Genç sevgilisiyle görüntülenen Danilo Zanna'dan tek cümlelik aşk açıklaması
Genç sevgilisiyle görüntülenen Danilo Zanna'dan tek cümlelik aşk açıklaması
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Danilo Zanna, MasterChef, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin MasterChef Türkiye Jürisi Danilo Zanna, Yeni Aşka Yelken Açtı - Son Dakika


Son Dakika
09:53 MasterChef Türkiye Jürisi Danilo Zanna, Yeni Aşka Yelken Açtı
09:48 Genç sevgilisiyle görüntülenen Danilo Zanna'dan tek cümlelik aşk açıklaması
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SON DAKİKA: MasterChef Türkiye Jürisi Danilo Zanna, Yeni Aşka Yelken Açtı - Son Dakika
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