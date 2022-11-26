Somer Sivrioğlu, 21 yaş küçük sevgilisiyle beraber balonda romantik bir poz verdi - Son Dakika
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Somer Sivrioğlu, 21 yaş küçük sevgilisiyle beraber balonda romantik bir poz verdi

26.11.2022 16:41

MasterChef Türkiye'nin jüri üyelerinden Somer Sivrioğlu, yarışmanın çekimleri için gittiği Pamukkale'de 21 yaş küçük sevgilisiyle romantik bir poz verdi.

TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye'nin sevilen jüri üyelerinden Somer Sivrioğlu, kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da adından söz ettirmeye devam ediyor. Sivrioğlu, uzun süredir uğruna 18 yıllık evliliğini bitirdiği kendisinden 21 yaş küçük Pınar Kayabaşı ile aşk yaşıyor. Acun Medya'da çalışan ikili, önceki gün MasterChef Türkiye'nin çekimi için Pamukkale'ye gitti.

BALONDA ROMANTİK POZ

Çift, çekim için gittikleri şehirde romantik anlar geçirmeyi de ihmal etmedi. Sabahın erken saatlerinde kalkarak balona binen çift, romantik bir poz verdi. Instagram hesabından sık sık paylaşım yapan Kayabaşı, Sivrioğlu ile balonda verdiği romantik pozu da paylaştı.

UĞRUNA 18 YILLIK EVLİLİĞİNİ BİTİRMİŞTİ

Aynı ekipte çalıştığı Kayabaşı ile yakınlaştığı ortaya çıkan Somer Sivrioğlu, geçtiğimiz sene iki çocuğunun annesi Aslı Sivrioğlu ile tek celsede boşandı. İlişkilerini artık göz önünde yaşayan ikili, sosyal medya hesaplarından zaman zaman birlikte çektirdikleri fotoğrafları da yayınlıyor. Ünlü şef, kızı Derin Sivrioğlu'nu da sevgilisi Pınar Kayabaşı ile tanıştırdı.

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Somer Sivrioğlu, MasterChef, Pamukkale, Instagram, Magazin, Son Dakika

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