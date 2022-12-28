MasterChef Türkiye'de final heyecanı! Metin'in ardından Ayaz da adını finale yazdırdı - Son Dakika
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MasterChef Türkiye'de final heyecanı! Metin'in ardından Ayaz da adını finale yazdırdı

28.12.2022 10:08
MasterChef Türkiye'de final heyecanı! Metin'in ardından Ayaz da adını finale yazdırdı

MasterChef Türkiye'de merakla beklenen finalistler netleşti. Yarışmada yaptığı yemeklerle en yüksek puanı alan Metin'in ardından Ayaz da şef gömleğini giyerek adını finale yazdırdı.

Jüri üyeliğini Danilo Zanna, Mehmet Yalçınkaya ve Somer Sivrioğlu'nun üstlendiği MasterChef Türkiye, final için gün saymaya başladı. Burak Kaya, Görkem, Ayaz ve Kıvanç'ın kıyasıya mücadele ettiği yarışmanın iki finalisti belli oldu.

KIVANÇ'TAN BÜYÜK HATA

Pazartesi akşamı iki ayrı tabakla, konuk şef Ahmet Dede'nin MasterChef jürisi ile birlikte verdiği oylarla ilk ceketi Metin aldı. Dün akşam ise şefler yarışmacılara gül, yanık koyun yoğurdu, biberiye ve altın susamı vererek en yaratıcı ve lezzetli yemeği yapmaya çalıştı. Tabaklarını çıkaran yarışmacılar arasında Kıvanç hazırladığı tabakta kasnağı unutunca yemeği şefler tarafından değerlendirmeye alınmadı. Değerlendirmeler ve puanlama sonucunda Görkem 10, Ayaz 18, Burak 15, Kıvanç 0 puan aldı.

MasterChef Türkiye'de final heyecanı! 2. şef gömleğinin sahibi Ayaz oldu

AYAZ ŞEF GÖMLEĞİNİN SAHİBİ OLDU

İkinci turda ise Mardin'de bulunan restoranı ile adından söz ettiren başarılı şef Ebru Baybara Demir, konuk oldu. Yarışmacılar, Demir'in "Kış Kabağı Dolması" yemeğini yapmaya çalıştı. Tadımın sonunda ise Görkem 30, Kıvanç 25, Burak 36, Ayaz 49 puan aldı. Aldığı puanların ardından ikinci şef gömleğini giyerek adını finale yazdıran isim Ayaz oldu. Ayaz, ceketini konuk şef Ebru Baybara Demir'in elinden giydi.

MasterChef Türkiye'de final heyecanı! 2. şef gömleğinin sahibi Ayaz oldu

"BENİM İÇİN ÇOK GURUR VERİCİ"

Adını finale yazdırarak ailesine verdiği sözü tutan Ayaz, "Bugün önlüğü alacağım dedim. Kendi yöremin yemeği ile aldım. Benim için çok büyük bir gurur, şeref. Bu önlükle de oralara gidip daha büyük başarılar elde ederim" dedi.

MasterChef Türkiye'de final heyecanı! 2. şef gömleğinin sahibi Ayaz oldu
MasterChef Türkiye'de final heyecanı! 2. şef gömleğinin sahibi Ayaz oldu
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MasterChef, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin MasterChef Türkiye'de final heyecanı! Metin'in ardından Ayaz da adını finale yazdırdı - Son Dakika


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SON DAKİKA: MasterChef Türkiye'de final heyecanı! Metin'in ardından Ayaz da adını finale yazdırdı - Son Dakika
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