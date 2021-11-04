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MasterChef Türkiye yarışmacısı Pelin Zaman'ın, şarkıcı Gökhan Akar ile sevgili olduğu ortaya çıktı - Son Dakika

MasterChef Türkiye yarışmacısı Pelin Zaman'ın, şarkıcı Gökhan Akar ile sevgili olduğu ortaya çıktı

04.11.2021 10:26

Başarılı performansıyla MasterChef Türkiye'de dikkat çeken Pelin Zaman'ın ünlü şarkıcı Gökhan Akar ile sevgili olduğu ortaya çıktı. Zaman'la sosyal medyada paylaşım yapan Akar, "Kalbimin ta en içi" notunu düştü.

Jüri üyeliğini Danilo Zanna, Mehmet Yalçınkaya ve Somer Sivrioğlu'nun yaptığı MasterChef Türkiye'de yarışan Pelin Zaman, özel hayatıyla gündem oldu.

"GÖNLÜMÜN ŞAMPİYONU"

Başarısıyla ve sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla dikkat çeken Pelin Zaman'ın şarkıcı Gökhan Akar ile aşk yaşadığı ortaya çıktı. Sosyal medya hesabından takipçilerinden gelen soruları yanıtlayan Gökhan Akar, "Pelin Zaman neyin oluyor?" sorusuna sevgilisiyle fotoğrafını paylaşarak "Gönlümün MasterChef Türkiye şampiyonu. Kalbimin ta en içi" cevabını verdi.

Akar, fotoğrafına kendi "Ruh Eşi" şarkısını da ekledi.

MasterChef Türkiye yarışmacısı Pelin Zaman'ın sevgilisi ünlü şarkıcı Gökhan Akar çıktı

PELİN ZAMAN KİMDİR?

33 yaşındaki Pelin Zaman, havalimanında yolcu hizmetleri memuru olarak görev yaptı. İşletme mezunu olan Pelin Zaman, 2 yıl aşçılık eğitimi aldı. Dünya mutfağına oldukça ilgili olan yarışmacı, hünerlerini MasterChef Türkiye'de sergilemeye devam ediyor.

MasterChef Türkiye yarışmacısı Pelin Zaman'ın sevgilisi ünlü şarkıcı Gökhan Akar çıktı
MasterChef Türkiye yarışmacısı Pelin Zaman'ın sevgilisi ünlü şarkıcı Gökhan Akar çıktı
MasterChef Türkiye yarışmacısı Pelin Zaman'ın sevgilisi ünlü şarkıcı Gökhan Akar çıktı
MasterChef Türkiye yarışmacısı Pelin Zaman'ın, şarkıcı Gökhan Akar ile sevgili olduğu ortaya çıktı

Gökhan Akar, MasterChef, Türkiye, Medya, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin MasterChef Türkiye yarışmacısı Pelin Zaman'ın, şarkıcı Gökhan Akar ile sevgili olduğu ortaya çıktı - Son Dakika Magazin


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SON DAKİKA: MasterChef Türkiye yarışmacısı Pelin Zaman'ın, şarkıcı Gökhan Akar ile sevgili olduğu ortaya çıktı - Son Dakika
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