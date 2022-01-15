MasterChef Türkiye yarışmasının şampiyonu kim?

TV8 ekranlarında büyük bir merakla izlenen MasterChef Türkiye 2021 yarışma programında büyük final heyecanı yaşandı. Yarışmanın galibinin belli olduğu son bölüm, hem heyecanlı hem sevinçli hem de duygu dolu anlara sahne oldu.

FİNALİ SON ETABINDA BÜYÜK HEYECAN

MasterChef finalinin son etabında Eren ve Tahsin'in yemekleri ayrı ayrı puanlandı. Şefler bu yemek için verdiği puanlar sonrasında MasterChef Türkiye 2021 şampiyonunu açıklamak için yarışmacıları çağırdı.

EREN 134 PUAN TOPLADI

Mehmet Yalçınkaya, Hasan ve Eren'in yemeklerine 8'er puan verdi. Danilo Zanna Hasan'ın yemeğine 8, Eren'in tabağına ise 9 puan verdi. MasterChef 2021 şampiyonunu belirleyen puanları ise Somer Sivrioğlu verdi. Sivrioğlu, Hasan'ın yemeğine 8 puan verdi. Hasan böylece 127 puanla MasterChef'i tamamladı. Sivrioğlu, Eren'e 9 puan vererek yarışmacıyı 134 puana taşıdı. Bu sonuçla MasterChef 2021 şampiyonu Eren Kaşıkçı oldu.

MASTERCHEF EREN KAŞIKÇI KİMDİR?

Evli ve bir çocuk babası olan Eren Kaşıkçı, 1989 yılında Kırıkkale'de doğdu.Bir kardeşi bulunan, babası asker annesi ise ev hanımı olan Eren, yarışmaya Gökçeada'dan katıldı. 19 Mayıs Üniversitesi Turizm Bölümü'ne giden Kaşıkçı, bu bölümü tamamlamadı. MasterChef Eren 2012-2013 yıllarında özel bir aşçılık okulunda profesyonel eğitim aldı. Gökçeada'da bir otelde şeflik yapan Eren, İmroz kuzusu yemeğiyle jüriden tam not aldı.

Eren Kaşıkçı

MASTERCHEF HASAN BİLTEKİN KİMDİR?

Aslen Nevşehirli olan 27 yaşındaki Hasan Biltekin, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi ÜSET Meslek Yüksek Okulu mezun oldu. Yemek sektöründe liseden beri yer alıyor ve Nevşehir Belediyespor'un mutfak şefliğini yapıyor. Bugüne kadar çok sayıda yemek yarışmasına katılan Hasan'ın madalyaları ile kupaları bulunuyor. MasterChef'e 2 kez katılan Biltekin, geçen sene 3 evet oyu almıştı ancak annesinin rahatsızlığı nedeniyle yarışmaya devam edememişti.