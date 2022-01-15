Üye Girişi
MasterChef Türkiye yarışmasının şampiyonu kim? - Son Dakika

MasterChef Türkiye yarışmasının şampiyonu kim?

15.01.2022 00:43

Ekranların ilgiyle izlenen yarışma programı MasterChef Türkiye'de büyük final geldi çattı. Büyük heyecanın yaşadığı son bölümde Eren ve Hasan finale kaldı. MasterChef jürisinin puanlarıyla Eren 134 puan alarak şampiyon oldu.

TV8 ekranlarında büyük bir merakla izlenen MasterChef Türkiye 2021 yarışma programında büyük final heyecanı yaşandı. Yarışmanın galibinin belli olduğu son bölüm, hem heyecanlı hem sevinçli hem de duygu dolu anlara sahne oldu.

FİNALİ SON ETABINDA BÜYÜK HEYECAN

MasterChef finalinin son etabında Eren ve Tahsin'in yemekleri ayrı ayrı puanlandı. Şefler bu yemek için verdiği puanlar sonrasında MasterChef Türkiye 2021 şampiyonunu açıklamak için yarışmacıları çağırdı.

EREN 134 PUAN TOPLADI

Mehmet Yalçınkaya, Hasan ve Eren'in yemeklerine 8'er puan verdi. Danilo Zanna Hasan'ın yemeğine 8, Eren'in tabağına ise 9 puan verdi. MasterChef 2021 şampiyonunu belirleyen puanları ise Somer Sivrioğlu verdi. Sivrioğlu, Hasan'ın yemeğine 8 puan verdi. Hasan böylece 127 puanla MasterChef'i tamamladı. Sivrioğlu, Eren'e 9 puan vererek yarışmacıyı 134 puana taşıdı. Bu sonuçla MasterChef 2021 şampiyonu Eren Kaşıkçı oldu.

MASTERCHEF EREN KAŞIKÇI KİMDİR?

Evli ve bir çocuk babası olan Eren Kaşıkçı, 1989 yılında Kırıkkale'de doğdu.Bir kardeşi bulunan, babası asker annesi ise ev hanımı olan Eren, yarışmaya Gökçeada'dan katıldı. 19 Mayıs Üniversitesi Turizm Bölümü'ne giden Kaşıkçı, bu bölümü tamamlamadı. MasterChef Eren 2012-2013 yıllarında özel bir aşçılık okulunda profesyonel eğitim aldı. Gökçeada'da bir otelde şeflik yapan Eren, İmroz kuzusu yemeğiyle jüriden tam not aldı.

MasterChef Türkiye'de büyük final! İşte yarışmanın şampiyonu
Eren Kaşıkçı

MASTERCHEF HASAN BİLTEKİN KİMDİR?

Aslen Nevşehirli olan 27 yaşındaki Hasan Biltekin, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi ÜSET Meslek Yüksek Okulu mezun oldu. Yemek sektöründe liseden beri yer alıyor ve Nevşehir Belediyespor'un mutfak şefliğini yapıyor. Bugüne kadar çok sayıda yemek yarışmasına katılan Hasan'ın madalyaları ile kupaları bulunuyor. MasterChef'e 2 kez katılan Biltekin, geçen sene 3 evet oyu almıştı ancak annesinin rahatsızlığı nedeniyle yarışmaya devam edememişti.

MasterChef Türkiye'de büyük final! İşte yarışmanın şampiyonu
Hasan Biltekin
YORUMLAR
500

MasterChef, Türkiye, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin MasterChef Türkiye yarışmasının şampiyonu kim? - Son Dakika Magazin


Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hediye ettiği bisikleti çalanlar tutuklandı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hediye ettiği bisikleti çalanlar tutuklandı         
23:32
Boris Johnson bu kez de ışın kılıçlı dans videosuyla gündemde Boris Johnson bu kez de ışın kılıçlı dans videosuyla gündemde         
22:42
Aleyna'nın şüpheli ölümünde davanın seyrini değiştirecek gelişme! Aleyna'nın şüpheli ölümünde davanın seyrini değiştirecek gelişme!         
17:52
Raziye'nin katilinin dosyası kabarık çıktı! Cumhuriyet Savcısı'nı bile tehdit etmiş Raziye'nin katilinin dosyası kabarık çıktı! Cumhuriyet Savcısı'nı bile tehdit etmiş         
17:13
"Ailem beni burada kalmaya zorluyor" deyip intihar etmişti! Enes Kara'nın annesi: Yobazlık ve gericilikle itham edildik "Ailem beni burada kalmaya zorluyor" deyip intihar etmişti! Enes Kara'nın annesi: Yobazlık ve gericilikle itham edildik         
15:28
Tantunicinin yaptığına bakın! Çöpe atılan biberleri, insanlara yedirmek için tek tek topladılar Tantunicinin yaptığına bakın! Çöpe atılan biberleri, insanlara yedirmek için tek tek topladılar         
14:32
58 yaşındaki profesörün öğrencisine attığı taciz mesajları üniversiteyi karıştırdı! İdari ve adli soruşturma başlatıldı 58 yaşındaki profesörün öğrencisine attığı taciz mesajları üniversiteyi karıştırdı! İdari ve adli soruşturma başlatıldı         
13:50
Son Dakika! "Erdoğan'ın adaylığını 3. kez kabul ederlerse YSK üyelerini afişe ederiz" demişti! Selçuk Özdağ hakkında soruşturma başlatıldı Son Dakika! "Erdoğan'ın adaylığını 3. kez kabul ederlerse YSK üyelerini afişe ederiz" demişti! Selçuk Özdağ hakkında soruşturma başlatıldı         
12:17
Son Dakika: Akşener'den öldürülen teröristle fotoğrafları çıkan HDP'li vekille ilgili flaş açıklama: Fezleke Meclis'te oylanırsa 'evet' oyu vereceğiz Son Dakika: Akşener'den öldürülen teröristle fotoğrafları çıkan HDP'li vekille ilgili flaş açıklama: Fezleke Meclis'te oylanırsa 'evet' oyu vereceğiz         
11:08
Acun Ilıcalı'dan RTÜK'e: Hasan Can Kaya kararını son derece yanlış buluyorum Acun Ilıcalı'dan RTÜK'e: Hasan Can Kaya kararını son derece yanlış buluyorum         
11:01
Kulis haberi: İçtüzük çalışmalarının bitmemesine sinirlenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, parti yöneticilerini azarladı Kulis haberi: İçtüzük çalışmalarının bitmemesine sinirlenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, parti yöneticilerini azarladı         
10:44
Son Dakika! 2021 yılında Türkiye'nin tamamında 1 milyon 491 bin konut satıldı Son Dakika! 2021 yılında Türkiye'nin tamamında 1 milyon 491 bin konut satıldı         
10:12
İstanbul'un göbeğindeki 31 katlı plazadan atlayarak canına kıydı İstanbul'un göbeğindeki 31 katlı plazadan atlayarak canına kıydı         
09:52
45'lik Gülşen, bu sefer de cesur yırtmaç detaylı elbisesiyle "devam" dedi 45'lik Gülşen, bu sefer de cesur yırtmaç detaylı elbisesiyle "devam" dedi         
09:29
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı talep etti, Enes Kara'nın intihar videosuna yayın yasağı getirildi Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı talep etti, Enes Kara'nın intihar videosuna yayın yasağı getirildi         
08:17
Senem Kuyucuoğlu hemcinsiyle aşka geldi! Dudak dudağa pozunu paylaştı Senem Kuyucuoğlu hemcinsiyle aşka geldi! Dudak dudağa pozunu paylaştı         
07:52
İspanyol taraftarlar çılgına döndü! Barcelona-Anadolu Efes maçına Ergin Ataman'ın o hareketi damga vurdu İspanyol taraftarlar çılgına döndü! Barcelona-Anadolu Efes maçına Ergin Ataman'ın o hareketi damga vurdu         
07:50

Son Dakika Haberleri
00:43 MasterChef Türkiye yarışmasının şampiyonu kim?
00:33 Millet Partisi Genel Başkanı Aykut Edibali vefat etti
00:29 Bakan Soylu'nun "Kılıçdaroğlu muayenehanede Pensilvanya ile görüştü" sözlerini diş hekimi reddetmedi
23:48 Burak Sergen, kendisinden yaşça küçük kadınla görüntülendi
23:32 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hediye ettiği bisikleti çalanlar tutuklandı
23:31 Erken seçim gündemi sıcaklığını korurken YSK seçime girebilecek siyasi partileri belirledi
23:18 Eşine doğum günü hediyesi olarak kiraladığı uçak düştü
23:08 Rıdvan Dilmen: Yalancılar operasyon yapacağımı söylüyor
22:57 Sağlık Bakanlığı yeni izolasyon rehberini yayınladı!
22:42 Boris Johnson bu kez de ışın kılıçlı dans videosuyla gündemde
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.01.2022 01:05:23. #1.11#
SON DAKİKA: MasterChef Türkiye yarışmasının şampiyonu kim? - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement