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Masumlar Apartmanı yeni bölüm ön izlemede Naci Safiye'yi öpüyor - Son Dakika

Masumlar Apartmanı yeni bölüm ön izlemede Naci Safiye'yi öpüyor

24.11.2021 09:07

Dün akşam 48. bölümüyle ekranlarda yer alan Masumlar Apartmanı'nın merakla beklenen 49. bölümünden ön izleme de yayınlandı. Dizinin yeni bölümünde eve gelen Naci, çocukluk aşkı Safiye ile yakınlaşıyor. Safiye'yi alnından öpen Naci, "Çok mutluyum" diyerek duygularını dile getiriyor.

Ezgi Mola, Birkan Sokullu, Merve Dizdar, Melisa Şenolsun, Tansel Öngel, Metin Coşkun, Atilla Şendil, Esra Coşkun, Uğur Uzunel, Gizem Katmer ve Emir Özden'in başrollerinde yer aldığı Masumlar Apartmanı, dün akşam yeni bölümüyle ekrana geldi. Bölümün sonunda ise 30 Kasım Salı akşamı yayınlanacak olan 49. bölümden ön izleme yayınlandı.

NACİ, SAFİYE'Yİ ÖPÜYOR

Ön izlemede ise Safiye ve Naci arasında romantik anlar yaşıyor. Çocukluk yıllarından bu yana birbirine aşık olan ancak kavuşamayan ikili, evde baş başa kalıyor. Eve gelen Naci, unutulmaz aşkı Safiye'yi alnından öpüyor. Naci'nin "Çok mutluyum" sözleri de ön izlemeye damga vurdu.

Masumlar Apartmanı'nın 49. bölüm ön izlemesi yayınlandı! Naci, Safiye'yi öpüyor

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Masumlar Apartmanı'nın dün akşam yayınlanan bölümünde Han, Ceylan'la karşılaşmanın etkisiyle altüst olmuşken gelen bir telefon onu gerçeklere döndürür. Yeni bir kriz sayesinde Ceylan'dan kurtulduğunu düşünür ancak işler beklediği gibi gitmez. Safiye, sokakta yapayalnız kalmanın dehşeti içindedir. Sonunda hiç beklemediği, tanıdık bir yüz yardımına yetişir.

Masumlar Apartmanı'nın 49. bölüm ön izlemesi yayınlandı! Naci, Safiye'yi öpüyor

Safiye, Han'ın itirazlarına rağmen Ceylan'ı kahveye eve çağırır ve aklındakileri konuşur. Esat, Gülben ve Esra, Ceylan'ın sergisini gezerler. Safiye, Naci'yle arasına mesafe koymaya karar vermişken yaşanan bir gelişme, bu kararı uygulamasını engeller ve Safiye gecenin bir vakti kendini hiç beklemediği bir yerde bulur. Han ise olayların akışını değiştirecek bir adım atar.

Masumlar Apartmanı'nın 49. bölüm ön izlemesi yayınlandı! Naci, Safiye'yi öpüyor
Masumlar Apartmanı'nın 49. bölüm ön izlemesi yayınlandı! Naci, Safiye'yi öpüyor
Masumlar Apartmanı'nın 49. bölüm ön izlemesi yayınlandı! Naci, Safiye'yi öpüyor
Masumlar Apartmanı'nın 49. bölüm ön izlemesi yayınlandı! Naci, Safiye'yi öpüyor
Masumlar Apartmanı yeni bölüm ön izlemede Naci Safiye'yi öpüyor

Birkan Sokullu, Merve Dizdar, Ezgi Mola, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Masumlar Apartmanı yeni bölüm ön izlemede Naci Safiye'yi öpüyor - Son Dakika Magazin


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