Meğer kardeşlermiş! İşte ünlülerin az bilinen kardeşleri - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Meğer kardeşlermiş! İşte ünlülerin az bilinen kardeşleri

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Meğer kardeşlermiş! İşte ünlülerin az bilinen kardeşleri
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap

Magazin dünyasının tanınmış isimlerinin aile bağları da en az kariyerleri kadar merak ediliyor. Kimi kardeşiyle aynı mesleği seçti, kimi ise kameralardan uzak bir hayat kurdu. Bazılarının birbirine benzerliği dikkat çekerken bazılarının kardeş olduğunu öğrenenler şaşırıyor. İşte Türk televizyon ve müzik dünyasının ünlü kardeşleri...

Televizyon ekranlarında, sinema filmlerinde ve müzik sahnelerinde hayranlıkla takip edilen ünlülerin ailelerinde de tanıdık yüzler bulunuyor. Kardeşlerden bazıları aynı sektörde kariyer yaparken bazıları farklı alanlarda ilerlemeyi tercih ediyor. İşte aralarında ikizlerin de bulunduğu, magazin dünyasının dikkat çeken kardeşleri.

BENSU SORAL'IN İKİZ KARDEŞİ OLDUĞUNU BİLİYOR MUYDUNUZ?

Oyuncu Bensu Soral'ın ikiz kardeşi Bedirhan Soral, ünlü isimlerin aileleri arasında merak edilen kişilerden biri. Bensu Soral'ın kendisi gibi oyuncu olan ablası Hande Soral da ekranların tanınan yüzlerinden. Böylece Soral ailesinde biri ikiz olmak üzere üç kardeş bulunuyor. Bensu Soral, geçmişte Bedirhan ile çekilen bir fotoğrafını "Diğer yarım" sözleriyle yayımlamıştı.

Meğer kardeşlermiş! İşte ünlülerin az bilinen kardeşleri

ARAS BULUT İYNEMLİ'NİN AĞABEYİ DE OYUNCU ÇIKTI

"Çukur" dizisinde canlandırdığı Yamaç karakteriyle hafızalara kazınan Aras Bulut İynemli'nin ağabeyi Orçun İynemli de oyunculuk yapıyor. İki kardeşin aynı dizide rol aldığı da biliniyor. İynemli ailesinin bir diğer sanatçı üyesi ise ses sanatçısı Yeşim İynemli.

Meğer kardeşlermiş! İşte ünlülerin az bilinen kardeşleri

KAAN URGANCIOĞLU'NUN KARDEŞİ CAN URGANCIOĞLU

"Yargı" ve "Kara Sevda" gibi yapımlarla tanınan Kaan Urgancıoğlu'nun kardeşi Can Urgancıoğlu, ağabeyi kadar kamera önünde bulunmayan isimlerden. İki kardeşin birlikte çekilen fotoğrafları da geçmişte magazin haberlerine konu olmuştu.

Meğer kardeşlermiş! İşte ünlülerin az bilinen kardeşleri

TOLGA SARITAŞ'IN KARDEŞİ GENCAY SARITAŞ

Televizyon dünyasının sevilen oyuncularından Tolga Sarıtaş'ın Gencay adında bir erkek kardeşi ve Berfin adında bir kız kardeşi bulunuyor. Gencay Sarıtaş'ın ağabeyiyle birlikte çekilmiş fotoğrafları, ünlülerin ailelerini konu alan magazin galerilerinde yer almıştı.

Meğer kardeşlermiş! İşte ünlülerin az bilinen kardeşleri

KENAN VE OZAN DOĞULU AYNI MESLEĞİ SEÇTİ

Müzik dünyasının ünlü kardeşleri Kenan ve Ozan Doğulu, kariyerlerini aynı sektörde sürdüren isimlerden. Kenan Doğulu şarkıcılığıyla, ağabeyi Ozan Doğulu ise müzik prodüksiyonları ve DJ performanslarıyla tanınıyor. İkilinin Canan Doğulu adında bir kız kardeşi de bulunuyor.

Meğer kardeşlermiş! İşte ünlülerin az bilinen kardeşleri

FAHRİYE EVCEN'İN KARDEŞİ AYŞEN EVCEN

Oyuncu Fahriye Evcen'in kardeşi Ayşen Evcen de ünlülerin az bilinen aile üyeleri arasında yer alıyor. İki kardeşin birlikte görüntülendiği fotoğraflar, daha önce magazin galerilerinde yayımlanmıştı.MURAT BOZ'UN AĞABEYİ ALİ BOZ

Pop müziğin tanınan isimlerinden Murat Boz'un ağabeyi Ali Boz da geçmişte kardeşinin kariyerine destek vermişti. Bir dönem menajerlik işlerini ağabeyine devreden Murat Boz'un aile bağları da magazin basınında yer bulmuştu.

Meğer kardeşlermiş! İşte ünlülerin az bilinen kardeşleri

MURAT BOZ'UN AĞABEYİ ALİ BOZ

Pop müziğin tanınan isimlerinden Murat Boz'un ağabeyi Ali Boz da geçmişte kardeşinin kariyerine destek vermişti. Bir dönem menajerlik işlerini ağabeyine devreden Murat Boz'un aile bağları da magazin basınında yer bulmuştu.

Meğer kardeşlermiş! İşte ünlülerin az bilinen kardeşleri
Tolga SarıtaşFahriye EvcenKenan Doğulubensu soralHande SoralMurat BozMagazinMüzikSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Restoranda yediği salata ve makarnaya ödediği hesap, ünlü bilim insanını isyan ettirdi Restoranda yediği salata ve makarnaya ödediği hesap, ünlü bilim insanını isyan ettirdi
Niğde Kiledere’de silahlı saldırı: Rıfat Evlendi öldü, kaçan iki kardeş aranıyor Niğde Kiledere'de silahlı saldırı: Rıfat Evlendi öldü, kaçan iki kardeş aranıyor
Fon soruşturmasında Neslihan Mumcu için mali tedbir kararı Fon soruşturmasında Neslihan Mumcu için mali tedbir kararı
Arda Güler’den Valencia’ya şık gol Son 6 maçta inanılmaz performans Arda Güler'den Valencia'ya şık gol! Son 6 maçta inanılmaz performans
Polonya’da 6 kişiyi katleden saldırganın evinde 3 ceset bulundu Polonya'da 6 kişiyi katleden saldırganın evinde 3 ceset bulundu
Bodrum’da işletme çalışanı 17 yaşındaki gence turist saldırısı: Kalbi durdu, yaşam savaşı veriyor Bodrum'da işletme çalışanı 17 yaşındaki gence turist saldırısı: Kalbi durdu, yaşam savaşı veriyor
İpek Yolu’nda feci kaza: Lastiği patlayan araç üst geçide saplandı, 2 kişi öldü İpek Yolu'nda feci kaza: Lastiği patlayan araç üst geçide saplandı, 2 kişi öldü
Taner Yıldız’dan fon iddialarına yanıt: Gerçek dışı, yalan ve iftira Taner Yıldız’dan fon iddialarına yanıt: Gerçek dışı, yalan ve iftira
Aşkına karşılık vermeyen genç kızı öldürüp cesedini köpeklere yedirdi Aşkına karşılık vermeyen genç kızı öldürüp cesedini köpeklere yedirdi
İstanbul’da boks maçında ortalık karıştı Aliev’i taraftarlar dövdü İstanbul'da boks maçında ortalık karıştı! Aliev'i taraftarlar dövdü
Killa Hakan yoğun bakımda uyutuluyor Sevenlerinden dua istendi Killa Hakan yoğun bakımda uyutuluyor! Sevenlerinden dua istendi
AK Parti’yi alarma geçiren anket sonucu Fon krizinden çıkış için yol haritası hazırlanıyor AK Parti'yi alarma geçiren anket sonucu! Fon krizinden çıkış için yol haritası hazırlanıyor
Samar Dadgar hastanelik oldu Ameliyatı ertelendi Samar Dadgar hastanelik oldu! Ameliyatı ertelendi
İndirimli ürünleri tanıtıyordu Saniyeler sonra dehşeti yaşadı İndirimli ürünleri tanıtıyordu! Saniyeler sonra dehşeti yaşadı
İsrail askerlerinin kontrolünde okulun girişine çöp döktüler İsrail askerlerinin kontrolünde okulun girişine çöp döktüler
09:45
Eski Fenerbahçeli Enner Valencia, Boca Juniors’u şampiyon yaptı
Eski Fenerbahçeli Enner Valencia, Boca Juniors'u şampiyon yaptı
09:36
Bakan Işıkhan duyurdu Tüm emeklileri kapsayan düzenleme geliyor
Bakan Işıkhan duyurdu! Tüm emeklileri kapsayan düzenleme geliyor
09:22
Melisa Döngel’den Murda ile aşk iddialarına şaşırtan yanıt
Melisa Döngel'den Murda ile aşk iddialarına şaşırtan yanıt
09:08
Toptancıda kahve skandalı Hepsinin son kullanma tarihi geçmiş
Toptancıda kahve skandalı! Hepsinin son kullanma tarihi geçmiş
09:02
500 günlük istismar kabusunu bir oyun bitirdi
500 günlük istismar kabusunu bir oyun bitirdi
08:45
Şarkıcı Alihan slime yayını açtı Yanlış hediye gönderenleri fena azarladı
Şarkıcı Alihan slime yayını açtı! Yanlış hediye gönderenleri fena azarladı
08:35
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Azerbaycan’a Zafer Günü ziyareti
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Azerbaycan'a Zafer Günü ziyareti
08:27
İsrail askerlerinin kontrolünde okulun girişine çöp döktüler
İsrail askerlerinin kontrolünde okulun girişine çöp döktüler
08:14
İndirimli ürünleri tanıtıyordu Saniyeler sonra dehşeti yaşadı
İndirimli ürünleri tanıtıyordu! Saniyeler sonra dehşeti yaşadı
07:57
AK Parti’yi alarma geçiren anket sonucu Fon krizinden çıkış için yol haritası hazırlanıyor
AK Parti'yi alarma geçiren anket sonucu! Fon krizinden çıkış için yol haritası hazırlanıyor
07:44
Killa Hakan yoğun bakımda uyutuluyor Sevenlerinden dua istendi
Killa Hakan yoğun bakımda uyutuluyor! Sevenlerinden dua istendi
07:37
İstanbul’da boks maçında ortalık karıştı Aliev’i taraftarlar dövdü
İstanbul'da boks maçında ortalık karıştı! Aliev'i taraftarlar dövdü
07:07
Taner Yıldız’dan fon iddialarına yanıt: Gerçek dışı, yalan ve iftira
Taner Yıldız’dan fon iddialarına yanıt: Gerçek dışı, yalan ve iftira
04:11
Kolombiya’da askeri üsse bombalı İHA saldırısı 5 asker öldü
Kolombiya'da askeri üsse bombalı İHA saldırısı! 5 asker öldü
01:17
Polonya’da 6 kişiyi katleden saldırganın evinde 3 ceset bulundu
Polonya'da 6 kişiyi katleden saldırganın evinde 3 ceset bulundu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.11.2026 09:53:09. #7.13#
SON DAKİKA: Meğer kardeşlermiş! İşte ünlülerin az bilinen kardeşleri - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android