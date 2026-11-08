Meğer kardeşlermiş! İşte ünlülerin az bilinen kardeşleri

Televizyon ekranlarında, sinema filmlerinde ve müzik sahnelerinde hayranlıkla takip edilen ünlülerin ailelerinde de tanıdık yüzler bulunuyor. Kardeşlerden bazıları aynı sektörde kariyer yaparken bazıları farklı alanlarda ilerlemeyi tercih ediyor. İşte aralarında ikizlerin de bulunduğu, magazin dünyasının dikkat çeken kardeşleri.

BENSU SORAL'IN İKİZ KARDEŞİ OLDUĞUNU BİLİYOR MUYDUNUZ?

Oyuncu Bensu Soral'ın ikiz kardeşi Bedirhan Soral, ünlü isimlerin aileleri arasında merak edilen kişilerden biri. Bensu Soral'ın kendisi gibi oyuncu olan ablası Hande Soral da ekranların tanınan yüzlerinden. Böylece Soral ailesinde biri ikiz olmak üzere üç kardeş bulunuyor. Bensu Soral, geçmişte Bedirhan ile çekilen bir fotoğrafını "Diğer yarım" sözleriyle yayımlamıştı.

ARAS BULUT İYNEMLİ'NİN AĞABEYİ DE OYUNCU ÇIKTI

"Çukur" dizisinde canlandırdığı Yamaç karakteriyle hafızalara kazınan Aras Bulut İynemli'nin ağabeyi Orçun İynemli de oyunculuk yapıyor. İki kardeşin aynı dizide rol aldığı da biliniyor. İynemli ailesinin bir diğer sanatçı üyesi ise ses sanatçısı Yeşim İynemli.

KAAN URGANCIOĞLU'NUN KARDEŞİ CAN URGANCIOĞLU

"Yargı" ve "Kara Sevda" gibi yapımlarla tanınan Kaan Urgancıoğlu'nun kardeşi Can Urgancıoğlu, ağabeyi kadar kamera önünde bulunmayan isimlerden. İki kardeşin birlikte çekilen fotoğrafları da geçmişte magazin haberlerine konu olmuştu.

TOLGA SARITAŞ'IN KARDEŞİ GENCAY SARITAŞ

Televizyon dünyasının sevilen oyuncularından Tolga Sarıtaş'ın Gencay adında bir erkek kardeşi ve Berfin adında bir kız kardeşi bulunuyor. Gencay Sarıtaş'ın ağabeyiyle birlikte çekilmiş fotoğrafları, ünlülerin ailelerini konu alan magazin galerilerinde yer almıştı.

KENAN VE OZAN DOĞULU AYNI MESLEĞİ SEÇTİ

Müzik dünyasının ünlü kardeşleri Kenan ve Ozan Doğulu, kariyerlerini aynı sektörde sürdüren isimlerden. Kenan Doğulu şarkıcılığıyla, ağabeyi Ozan Doğulu ise müzik prodüksiyonları ve DJ performanslarıyla tanınıyor. İkilinin Canan Doğulu adında bir kız kardeşi de bulunuyor.

FAHRİYE EVCEN'İN KARDEŞİ AYŞEN EVCEN

Oyuncu Fahriye Evcen'in kardeşi Ayşen Evcen de ünlülerin az bilinen aile üyeleri arasında yer alıyor. İki kardeşin birlikte görüntülendiği fotoğraflar, daha önce magazin galerilerinde yayımlanmıştı.MURAT BOZ'UN AĞABEYİ ALİ BOZ

Pop müziğin tanınan isimlerinden Murat Boz'un ağabeyi Ali Boz da geçmişte kardeşinin kariyerine destek vermişti. Bir dönem menajerlik işlerini ağabeyine devreden Murat Boz'un aile bağları da magazin basınında yer bulmuştu.

MURAT BOZ'UN AĞABEYİ ALİ BOZ

Pop müziğin tanınan isimlerinden Murat Boz'un ağabeyi Ali Boz da geçmişte kardeşinin kariyerine destek vermişti. Bir dönem menajerlik işlerini ağabeyine devreden Murat Boz'un aile bağları da magazin basınında yer bulmuştu.