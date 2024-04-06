Meghan Markle çiçekli elbisesiyle dikkat çekti! Kate Middleton\'a gizli mesaj mı yolladı?

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"Dişe diş, kana kan! Ben ya da başka birisi onu yaşatmaz"

Kraliyet Ailesi'nden ayrıldıktan sonra eşi ve çocuklarıyla yeni bir hayat kuran Sussez Düşesi Meghan Markle, geçtiğimiz günlerde Los Angeles Çocuk Hastanesi'ni ziyaret etti. Markle'nın ziyarette giydiği çiçek desenli elbisesiyle Kate Middleton'a mesaj gönderdiği ileri sürüldü.

ZEYTİN DALI MI UZATTI?

Moda uzmanına göre, Meghan Markle son halka açık görünümünde Kate Middleton'a gizli bir mesaj gönderdi. Sussex Düşesi, 2 bin 776 sterlin değerinde bir elbise giydi ve ilkbaharı temsil eden çiçekli desenleriyle dikkat çekti. Uzmanlar, 42 yaşındaki Markle'nın sadece ilkbaharın başlangıcını işaretlemekle kalmayıp aynı zamanda da kanserle savaşan eltisi Kate Middleton'a zeytin dalı uzatıyor.

"ÇİÇEKLER DOSTLUK VE AFFETMEYİ SİMGELER"

Fabulous Dergisine "Kraliyet ailesi, giysilerini ince mesajlar iletmek için kullanmakla ünlüdür," açıklamasını yapan modacı Amber, 'Meghan, giysilerini bakış açılarını değiştirmek için kullanmayı becermiş. Düşes, açıkça çiçekli kıyafetiyle bir mesaj gönderiyordu. Onunla saf, iyimserlik ve dostluk anlamına gelen çiçekler, büyümeyi ve açmayı temsil eder. Ve oldukça dokunaklı bir şekilde, çiçekler affetmeyi simgeler. Meghan, Kate'e zeytin dalı uzatıyor olabilir mi? Düşes, hayatında heyecan verici yeni bir bölüme adım atarken, geçmiş olayları arkasında bırakmak yeni, taze bir senaryo yazmak istiyor gibi görünüyor. Kuşkusuz, Meghan'ın son birkaç yılın olaylarını geride bırakmak istediği açıktır" dedi.

Geçen ay, iki çocuk annesi olan Meghan, yeni bir Instagram markası olan American Riviera Orchard'ı başlattı. Endüstri içinden kaynaklar, sitenin yaşam tarzı içeriğini tanıtmaya ve mutfak eşyaları gibi ev, gıda, bahçe ve yaşam tarzı ürünleri satmaya odaklanacağını söyledi.