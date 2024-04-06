Kraliyet Ailesi'nden ayrıldıktan sonra eşi ve çocuklarıyla yeni bir hayat kuran Sussez Düşesi Meghan Markle, geçtiğimiz günlerde Los Angeles Çocuk Hastanesi'ni ziyaret etti. Markle'nın ziyarette giydiği çiçek desenli elbisesiyle Kate Middleton'a mesaj gönderdiği ileri sürüldü.
Moda uzmanına göre, Meghan Markle son halka açık görünümünde Kate Middleton'a gizli bir mesaj gönderdi. Sussex Düşesi, 2 bin 776 sterlin değerinde bir elbise giydi ve ilkbaharı temsil eden çiçekli desenleriyle dikkat çekti. Uzmanlar, 42 yaşındaki Markle'nın sadece ilkbaharın başlangıcını işaretlemekle kalmayıp aynı zamanda da kanserle savaşan eltisi Kate Middleton'a zeytin dalı uzatıyor.
Fabulous Dergisine "Kraliyet ailesi, giysilerini ince mesajlar iletmek için kullanmakla ünlüdür," açıklamasını yapan modacı Amber, 'Meghan, giysilerini bakış açılarını değiştirmek için kullanmayı becermiş. Düşes, açıkça çiçekli kıyafetiyle bir mesaj gönderiyordu. Onunla saf, iyimserlik ve dostluk anlamına gelen çiçekler, büyümeyi ve açmayı temsil eder. Ve oldukça dokunaklı bir şekilde, çiçekler affetmeyi simgeler. Meghan, Kate'e zeytin dalı uzatıyor olabilir mi? Düşes, hayatında heyecan verici yeni bir bölüme adım atarken, geçmiş olayları arkasında bırakmak yeni, taze bir senaryo yazmak istiyor gibi görünüyor. Kuşkusuz, Meghan'ın son birkaç yılın olaylarını geride bırakmak istediği açıktır" dedi.
Geçen ay, iki çocuk annesi olan Meghan, yeni bir Instagram markası olan American Riviera Orchard'ı başlattı. Endüstri içinden kaynaklar, sitenin yaşam tarzı içeriğini tanıtmaya ve mutfak eşyaları gibi ev, gıda, bahçe ve yaşam tarzı ürünleri satmaya odaklanacağını söyledi.
Son Dakika › Magazin › Meghan Markle çiçekli elbisesiyle dikkat çekti! Kate Middleton'a gizli mesaj mı yolladı? - Son Dakika
K-pop yıldızı Karina, oyuncu Lee Jae-wook ile ilişkisinin kamuoyuna açılmasının ardından büyük bir tepki alınca özür dilemek zorunda kaldı. Karina'nın ilişkisi resmi olarak sona erdi ve hayranları tarafından protesto edildi. Karina, hayranlarına yaralarını iyileştirmeyi ve gelecekte daha olgun ve çalışkan bir tarafını göstermeyi vaat etti.
Ünlü çift Sofía Vergara ve Joe Manganiello, yedi yıllık evliliklerinin ardından boşanma anlaşmasını tamamladı. Çift, evlilikleriyle ilgili yazılı bir anlaşmaya vararak malvarlıklarını paylaşma kararı aldı.
Geçtiğimiz sene nikah masasına oturan Ahmet Kural ile Çağla Gizem Şahin çiftinin ilk bebekleri dün dünyaya geldi. Çift, oğullarına Kemal adını verdi.
Yetenekli sanatçı Ayşegül Aldinç, zamanla biriktiğini, demlendiğini ve tatlandığını söylüyor. Bir zamanlar 'seksi kadın' sıfatından rahatsızlık duyduğunu ancak artık hiçbir şeyi kafaya takmadığını belirtiyor. Ev halinin en güzel ve gerçek hali olduğunu vurgulayan Aldinç, yalnızlığın kendi seçimi olduğunu ve daha barışılabilir bir duygu olduğunu ekliyor.
Geçtiğimiz akşam Akatlar Kültür Merkezi'nde sahnelenen gösteriye; Türk Böbrek Vakfı Başkanı Timur Erk ve Yönetim Kurulu Üyesi Seval Ermiş ev sahipliği yaptı. Biletleri vakıf yararına satılan gösteriyi 300 kişi izledi. 120 dakika boyunca sahnede kalan Nilgün Belgün'ün performansı sık sık alkışlarla kesildi. Uzun süre alkışlanan sanatçıya gösteri sonunda Timur Erk ve Seval Ermiş tarafından teşekkür çiçeği takdim edildi.
Başarılı oyuncu Taner Ölmez'in solistliği yaptığı grubun sahnesine konuk olan Evgar, eğlenceli halleriyle dikkatleri üzerine çekti. İki başarılı oyuncu Ölmez ve Evgar birlikte düet yaptı. Hızını alamayan ikili daha sonra halay çekerek çılgınlar gibi eğlendi. Ünlü isimlerin konser görüntüleri kısa sürede sosyal medyada gündem olurken 'Çok güzeller' yorumları yapıldı.
8 Nisan Pazartesi günü gerçekleşecek gösterim, Auditiorium K salonunda, 16.00- 17.00 saatleri arasında yapılacak. Dünyanın dört bir yanından yayıncı ve dağıtımcının katılacağı bu etkinliğe aynı zamanda yurtdışında popüler olan sektör dergileri de katılacak. BKM imzalı yapımın güçlü oyuncu kadrosunda Yılmaz Erdoğan ile birlikte Hazar Ergüçlü, Selma Ergeç, Kubilay Aka, Güven Kıraç ve Yasemin Baştan yer alıyor. Projenin yönetmen koltuğunda ise Şenol Sönmez oturuyor. İnci Taneleri perşembe akşamları Kanal D'de ekrana gelmeye devam edecek.
Güzel oyuncu Meryem Uzerli, Riyad'lı bir hayranının evine konuk olarak gitti. Hayranıyla sohbet ederek yemek yiyen oyuncu 4 milyon TL kazandı.
Kızılcık Şerbeti'nin dün akşam yayınlanan bölümünde Abdullah, karısının ölümüne sebep olmakla suçladığı için ayrıldığı yasak aşkı Alev ile barıştı. Abdullah'ın Alev için ev tutması ve yasak aşk yaşamaya devam etmeleri seyircileri küplere bindirdi.
HBO, Game of Thrones evreninde geçen yeni bir spinoff dizisi olan The Hedge Knight'ın başrol oyuncularını duyurdu. Dizi, George R.R. Martin'in kurgu evrenindeki üçüncü yapım olacak ve Game of Thrones'dan yüz yıl önce geçecek. Başrol oyuncuları Peter Claffey ve Dexter Sol Ansell, Dunk ve Egg rollerinde yer alacaklar.
Ramazan ayı boyunca ekranda vatandaşların sorularını yanıtlayan Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu'na "Protez tırnak kullanıyorum, abdestim kabul olur mu?" sorusu yöneltildi. Hatipoğlu bu soruya "Protez ana tırnağın üstüne oturduğu için abdest olmaz. Suyun tırnağa değmesi lazım" yanıtını verdi.
Sizin düşünceleriniz neler ?