Meghan Markle, stresle başa çıkmak için bileğine 4 dolarlık anti-stres diski taktı - Son Dakika
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Meghan Markle, stresle başa çıkmak için bileğine 4 dolarlık anti-stres diski taktı

Son Güncelleme: 14.08.2023 11:35

Meghan Markle, İngiliz Kraliyet Ailesi'nden ayrıldıktan sonra stres seviyesini azaltmak için Hollywood ünlülerinin tercih ettiği bir sağlık diski kullanmaya başladı. Bu diskin stres hormonlarını azaltma ve uyku kalitesini artırma gibi vaatleri bulunuyor.

Zor dönemler yaşayan Meghan Markle, İngiliz Kraliyet Ailesi'nden ayrıldıktan sonra stres seviyesini azaltmak için sıra dışı bir çözüm benimsedi. Eski aktris olan 42 yaşındaki Markle, ABD'de eşi Prens Harry ile yeni bir hayat kurarken, stresle başa çıkmanın yeni bir yolunu tercih etti.

Megan Markle stres ile baş etmek için bileğine 4 dolarlık anti-stres diski taktı

Mirror haberine göre, Sussex Düşesi Markle, Hollywood ünlülerinin de sıkça tercih ettiği bir sağlık diski kullanmaya başladı. Bu ilaçsız tedavi, yılda 34 bin TL'ye mal olan ve gaba nörotransmiterlerini artırarak stres hormonlarını azaltma ve uyku kalitesini artırma gibi vaatlerde bulunuyor.

Eski "Suits" yıldızı, eşi Sussex Dükü Harry ve çocukları Archie ve Lilibet ile yaşadığı Montecito'daki evinin yakınında, bir koruma eşliğinde yürürken bu diski takmış şekilde görüldü. Meghan Markle'ın stresten kaçınmak için yeni yaklaşımlar denemesi, son aylarda çiftin karşılaştığı zorlu sınavlara dayanmasının bir sonucu olarak değerlendiriliyor.

Mesut Şahin
Abdullah Teymur
Sondakika.com - Magazin
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Son Dakika Magazin Meghan Markle, stresle başa çıkmak için bileğine 4 dolarlık anti-stres diski taktı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Meghan Markle, stresle başa çıkmak için bileğine 4 dolarlık anti-stres diski taktı - Son Dakika
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