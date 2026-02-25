Sürekli küsüp barışan ve cinsel hayatlarına dair her detayı paylaşan Mehmet Ali Erbil-Gülseren Ceylan çiftinden sürpriz karar.
Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Mehmet Ali Erbil ile kendisinden 42 yaş küçük eşi Gülseren Ceylan'ın evliliği resmen bitti. Beykoz 1. Aile Mahkemesi'nde görülen duruşmada çiftin, "evlilik birliğinin temelden sarsılması" gerekçesiyle boşandığı ifade edildi.
Yaklaşık 7 ay önce dünyaevine giren ikilinin davası tek celsede sonuçlandı. Tarafların katılmadığı duruşmada Erbil'i avukatı Şeyda Yıldırım temsil etti.
Çift daha önce de boşanma aşamasına gelmiş, ancak kararlarından vazgeçerek evliliklerine bir şans daha vermişti. Son kararla birlikte Erbil ve Ceylan'ın 7 aylık evliliği resmen sona erdi.
Geçtiğimiz günlerde Ramazan ayı dolayısıyla tesettüre girdiğini açıklayan Gülseren Ceylan, Instagram hesabında "abonelik" sistemini devreye almıştı. Bu adımla birlikte Ceylan'ın özel paylaşımlarını görmek isteyen takipçilerinin belirli bir ücret ödemesi gerekecek.
Ramazan ayına yönelik manevi içeriklerin ardından gelen ücretli üyelik kararı, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Bazı kullanıcılar bu uygulamayı dijital platformların doğal bir parçası olarak değerlendirirken, bazıları ise manevi paylaşımların hemen ardından gelen bu ticari adımı eleştirdi.
Son Dakika › Magazin › Mehmet Ali Erbil-Gülseren Ceylan çiftinden beklenmedik karar! 7 ayda bitti - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?
Yorumlar (4)