Mehmet Aslantuğ, Arzum Onan ile boşanmanın perde arkasını anlattı - Son Dakika
Üye Girişi

Mehmet Aslantuğ, Arzum Onan ile boşanmanın perde arkasını anlattı

16.06.2023 16:19

Mayıs ayında 27 yıllık eşi Arzum Onan ile tek celsede boşanan Mehmet Aslantuğ, ayrılığın perde arkasını anlattı. Boşanmayı Onan'ın istediğini söyleyen oyuncu, "Arzum'u terk etmedim, başka birini sevmedi. 'Artık karı koca gibi hissetmiyorum. Kendime ait bir evde yaşamak istiyorum' dedi. Böyle bir durumu yönetemem. O halde hukuken de ayrılalım. Davayı da sen aç ve tamamen özgür ol dedim" açıklamasında bulundu.

27 yıl önce nikah masasına oturan ve magazin camiasının örnek çiftleri arasında gösterilen Arzum Onan ile Mehmet Aslantuğ çifti geçtiğimiz ay tek celsede boşandı. Adliyeye el ele gelen ve dost kalacaklarını söyleyen çiftten Aslantuğ, ayrılığın iç yüzünü anlattı.

"ARZU KARI-KOCA GİBİ HİSSETMEDİĞİNİ SÖYLEYEREK BOŞANMAK İSTEDİ"

Geçtiğimiz haftalarda bir iş kadını ile aşk yaşamaya başladığı için boşanma kararı aldığı iddiasını yalanlayan Mehmet Aslantuğ, yapılan yorumların ardından içini döktü. Boşanmayı Arzum Onan'ın istediğini belirten oyuncu, şu ifadeleri kullandı: "Biricik sevgili Arzum'u ben terk etmedim. Kalbimi başka birine vermedim. Bir yıl önce; dikkatli, özenli, saygılı bir ifadeyle şunu söyledi 'Birkaç yıldır baş etmeye çabaladığım; ama edemediğim bir durum var. Artık karı koca gibi hissetmiyorum. Kendime ait bir evde yaşamak istiyorum.'"

"KOLAY OLMASA DA AYRILIĞI ANLAYIŞLA KARŞILADIM"

"Ben de ek kolay olmasa da... Anlayışla, saygıyla karşıladım elbette. Küskün davranmadım. Sadece şunu söyledim: Böyle bir durumu yönetemem. O halde hukuken de ayrılalım. Davayı da sen aç ve tamamen özgür ol, kendini öyle ara. Hepsi budur ve aylardır benim için de hiç kolay olmamıştır. Çok kıymetli bir dost olarak kalacaktır. Biricik evladımızın kalbi de kendi gibi güzel annesi olarak. Lütfen bana ya da ona yüklenmeyin artık. İkimiz de kalan hayatımıza, başkaca sorumluluklarımıza sahip çıkmaya çalışalım."

27 yıllık evlilik tek celsede bitmişti! Mehmet Aslantuğ boşanmanın perde arkasını anlattı: Arzum istedi
27 yıllık evlilik tek celsede bitmişti! Mehmet Aslantuğ boşanmanın perde arkasını anlattı: Arzum istedi
27 yıllık evlilik tek celsede bitmişti! Mehmet Aslantuğ boşanmanın perde arkasını anlattı: Arzum istedi
YORUMLAR
500
Mehmet Aslantuğ, Gözde Akpınar ile ilişki iddialarını yalanladı Mehmet Aslantuğ, Gözde Akpınar ile ilişki iddialarını yalanladı

Mehmet Aslantuğ, Arzum Onan, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Mehmet Aslantuğ, Arzum Onan ile boşanmanın perde arkasını anlattı - Son Dakika


Son Dakika
16:21 Burak Yılmaz Futbolculuk Kariyerini Sonlandırdı, Antrenörlük Kariyerine Başlıyor
16:13 Futbolu bırakan Burak Yılmaz, Beşiktaş'a imzayı atıyor! Bambaşka bir görevi olacak
16:03 Mehmet Aslantuğ, Arzum Onan ile boşanmanın perde arkasını anlattı
15:59 27 yıllık evlilik tek celsede bitmişti! Mehmet Aslantuğ boşanmanın perde arkasını anlattı: Arzum istedi
16:01 Berna Laçin'i Paris Büyükelçiliği'nde konuk eden Ali Onaner, merkeze çekildi
15:55 Berna Laçin'i Paris Büyükelçiliği'nde ağırlayan Ali Onaner, merkeze çekildi
15:52 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Öğretmen sayısı 800 bini buldu, ihtiyaç duyulan alanlarda atamalar devam edecek
15:50 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Öğretmen atamalarını sürdüreceğiz
15:43 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın heykeli için Bolu Belediye Başkanı'na ret cevabı
15:38 Evinizdeki ısıtma sistemleri ve bazı eşyalar Wi-Fi performansına olumsuz etki edebilir
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.06.2023 16:35:52. #1.11#
SON DAKİKA: Mehmet Aslantuğ, Arzum Onan ile boşanmanın perde arkasını anlattı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement