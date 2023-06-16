Mehmet Aslantuğ, Arzum Onan ile boşanmanın perde arkasını anlattı

27 yıl önce nikah masasına oturan ve magazin camiasının örnek çiftleri arasında gösterilen Arzum Onan ile Mehmet Aslantuğ çifti geçtiğimiz ay tek celsede boşandı. Adliyeye el ele gelen ve dost kalacaklarını söyleyen çiftten Aslantuğ, ayrılığın iç yüzünü anlattı.

"ARZU KARI-KOCA GİBİ HİSSETMEDİĞİNİ SÖYLEYEREK BOŞANMAK İSTEDİ"

Geçtiğimiz haftalarda bir iş kadını ile aşk yaşamaya başladığı için boşanma kararı aldığı iddiasını yalanlayan Mehmet Aslantuğ, yapılan yorumların ardından içini döktü. Boşanmayı Arzum Onan'ın istediğini belirten oyuncu, şu ifadeleri kullandı: "Biricik sevgili Arzum'u ben terk etmedim. Kalbimi başka birine vermedim. Bir yıl önce; dikkatli, özenli, saygılı bir ifadeyle şunu söyledi 'Birkaç yıldır baş etmeye çabaladığım; ama edemediğim bir durum var. Artık karı koca gibi hissetmiyorum. Kendime ait bir evde yaşamak istiyorum.'"

"KOLAY OLMASA DA AYRILIĞI ANLAYIŞLA KARŞILADIM"

"Ben de ek kolay olmasa da... Anlayışla, saygıyla karşıladım elbette. Küskün davranmadım. Sadece şunu söyledim: Böyle bir durumu yönetemem. O halde hukuken de ayrılalım. Davayı da sen aç ve tamamen özgür ol, kendini öyle ara. Hepsi budur ve aylardır benim için de hiç kolay olmamıştır. Çok kıymetli bir dost olarak kalacaktır. Biricik evladımızın kalbi de kendi gibi güzel annesi olarak. Lütfen bana ya da ona yüklenmeyin artık. İkimiz de kalan hayatımıza, başkaca sorumluluklarımıza sahip çıkmaya çalışalım."