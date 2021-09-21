Mehmet Dinçerler ile aşk yaşayan Hadise çocuk özleminden bahsetti: Bir tane istiyorum

Oyuncu Kaan Yıldırım ile evlilik yolunda ilerleyen ilişkisini bitirerek iş insanı Mehmet Dinçerler ile aşk yaşamaya başlayan Hadise'nin ilişkisi dolu dizgin devam ediyor. Önceki gün Kıbrıs'ta konser veren şarkıcı, özel hayatı hakkında çarpıcı açıklamalar yaptı.

"BEN DAHA EVLENEMEDİM"

Hafta sonu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki bir otelde sahne alan Hadise, konserinde çocuk özleminden bahsetti. Güzel şarkıcı, konseri sırasında seyircilere içini dökerek "Dansçı arkadaşlarımın ikisi baba oldu. Ben daha evlenemedim. İnşallah onları yakalayacağım. Allah izin verirse biz de çok isteriz bir çocuk" dedi.

PAYLAŞIMINA BEĞENİ YAĞDI

Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan ve 13,1 milyon takipçisi bulunan Hadise, Kıbrıs konserinde çekilen fotoğraflarını da paylaşmayı ihmal etmedi. Şarkıcının paylaşımı kısa sürede 214 binden fazla beğeni aldı.