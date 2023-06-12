Melek Mosso sahnede özür diledi: Helalleşmek istiyorum - Son Dakika
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Melek Mosso sahnede özür diledi: Helalleşmek istiyorum

12.06.2023 09:37

Uluslararası 57'nci Tekirdağ Kiraz Festivali'nde sahne alan Melek Mosso, attığı tweet ve ödül töreninde kullandığı ifadeler dolayısıyla sahnede özür diledi. Ünlü sanatçı, "Sizlerle helalleşmek istiyorum. Eğer burada maksadını aşan şakamdan, incinen, üzülen, kalbi kırılan bir tek kardeşim bile varsa ondan çok çok özür diliyorum ve yürekten özür diliyorum" ifadelerini kullandı.

Süleymanpaşa Belediyesi tarafından düzenlenen 57'nci Uluslararası Tekirdağ Kiraz Festivali'nin son gününde Melek Mosso sahne aldı. Şarkıcı Melek Mosso, attığı tweet ve ödül töreninde sahnede kullandığı ifadeler sebebiyle vatandaşlardan özür diledi.

"KADIN CİNAYETLERİNE VE TACİZLERİNE SES ÇIKARMAK İSTEDİM"

Sahneye çıkarak ilk şarkısını okuduktan sonra açıklamada bulunan ünlü sanatçı Mosso, "Hemen bir konuya değinip güzelce sizlerle helalleşmek istiyorum. Son bir haftadır gündemi yersizce meşgul ettiğimin çok farkındayım ve bunun için çok çok üzgünüm. Öncelikle bilin isterim ki bizler kim ne söylerse söylesin asla ayrışan, asla birbiriyle düşman olan bir millet değiliz. Kim ne yaparsa yapsın asla böyle bir millet olmayacağız. Birbirimizi çok sevmeye devam edeceğiz. Ben, kuzenini bir kadın cinayetine kurban vermiş bir kız çocuğu olarak bir şeyler söylemek istedim. Kadın cinayetlerini, kadın tacizlerine ses çıkarmak istedim. Anlıyorum ki başka yerlere çekildi. Başka şekilde anlaşıldı ama şunu belirtmek isterim ki buna da inanıyorum bu acılar siyaset üstü acılardır" dedi.

Ödül törenindeki sözleri tepki çeken Melek Mosso sahnede özür diledi: Helalleşmek istiyorum

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A SESLENDİ

Kadın cinayetleriyle ilgili gereken adımların yapılacağına inandığını söyleyen Melek Mosso, sözlerine şöyle devam etti: "Şuna inanıyorum ki Cumhurbaşkanımız Sayın Erdoğan bundan sonra bununla ilgili en sert uygulamaları, en sert düzenlemelerini yapacağına inanıyorum, canı gönülden bir kadın olarak. Bu denli kapsayıcı, bu denli birleştirici bir festivali günümüzde, böyle bir dönemde bu şekilde insanların hiçbir şekilde insanların huzursuzluğuna yer vermeden bizleri bir araya getiren tek bir yürek şeklinde burada toplayan ve belediye festivali için içinde yürekten acılar çekse bile bunu ne sizlere ne bana yansıtmadan özrümü kabul edip yüreğine basan Sayın Başkanımıza çok çok teşekkür ederim."

"HERKESTEN ÖZÜR DİLİYORUM"

Eğer burada maksadını aşan şakamdan, incinen, üzülen, kalbi kırılan bir tek kardeşim bile varsa ondan çok çok özür diliyorum ve yürekten özür diliyorum. Çünkü bizler böyle şeylerle ayrıştırılmayacağız, bizler böyle şeylerle karşı karşıya gelmeyeceğiz. Biz Türk milleti olarak birbirini seven, dostluklarına güvenen, kardeşçe yaşayan, barış içinde yaşayan mükemmel bir millet olmaya devam edeceğiz. O yüzden hepinizi çok seviyorum geldiğiniz için çok teşekkür ederim. Başkanımıza bu güzel festivali asla hiçbir şeyin gölgesinde bırakmadan muhteşem bir şekilde devam ettirdiği için ayrıca çok çok teşekkür ediyorum" dedi.

Melek Mosso sahnede özür diledi: Helalleşmek istiyorum

BAŞKAN YÜKSEL: HEPİMİZ HATA YAPABİLİRİZ

Daha sonra sahneye çıkarak açıklamada bulunan Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, "Biz et ve kemikten yaratılmış varlıklarız. Hepimiz hata yapabiliriz. Sonuçta bu insana özgü bir şey önemli olan nedir biliyor musunuz? Hatanızı görüp, özür dileyebilmek. Büyük bir erdem. Ama daha büyük bir erdem daha var. Özrü kabul edebilmek. Biz büyük ve güçlü Türkiye olmak istiyorsak, bütün renklerimizi zenginliğimiz olarak görmek zorundayız. Birbirimizin hatalarını özür dilendiğinde kapatmak zorundayız. Dostunun hatasını örteceksin ki biz güçlü olacağız. Bir hedefimiz var gençler, Gazi Mustafa Kemal Atatürk, bize 'muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkacaksınız' demiş. Cumhurbaşkanımız bize bir hedef göstermiş. 'Büyük ve güçlü Türkiye olacağız' demiş. Bunu ancak birlik ve beraberlik içerisinde olursak yapabiliriz. Türk, Kürt, Alevi, Sünni, Roman yok. Büyük ve güçlü Türkiye var. Hatalarımızı kabul edeceğiz, özür dileyeceğiz. Özür dileyenleri kucaklayacağız. Bu milletin bir ferdi olmaktan gurur duyuyorum" diye konuştu.

Melek Mosso sahnede özür diledi: Helalleşmek istiyorum

NE OLMUŞTU?

Geçtiğimiz hafta düzenlenen bir ödül töreninde "En Güçlü Cover Şarkı" ödülünün sahibi olan Melek Mosso, konuşmasında kadın cinayetlerine tepki göstererek "Ben bu ödülü yüzyıllardır bu toplumda, dünyada ötekileştirilen kıyafetleri ile, kahkahasıyla kadın olmanın gerektirdiği her şeyle yargılanan, ittirilen, katledilen bütün kadınların ruhlarına armağan olarak alıyorum. Sesimiz hiçbir zaman kısılamayacak. Kimse beni susturamayacak, konuşmaya, üretmeye ve şarkı söylemeye devam edeceğim" ifadelerini kullandı. Ünlü şarkıcının sözleri kısa sürede sosyal medyada gündem olunca tepkiler de beraberinde geldi.

Kaynak: İHA
YORUMLAR (11)
  • İsmail Karakuş: değersiz... belediye başkanına da sana da güle güle.. Cevap Yaz 53 7 Yayından Kaldır
  • Serkan ergezer : Güzel kalpli melek mosso bizde seni çok seviyoruz Cevap Yaz 14 68 Yayından Kaldır
  • Zeki Tutumlu: Bu birini taklit ediyor. Birileri de helalleşecegiz deyip vekillerini millete saldırtıyordu Cevap Yaz 54 15 Yayından Kaldır
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Melek Mosso'ya sahnede sarılıp şarkı söyleyen AK Partili Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel'e kendi kanadından büyük tepki! Melek Mosso'ya sahnede sarılıp şarkı söyleyen AK Partili Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel'e kendi kanadından büyük tepki!

Melek Mosso, Tekirdağ, Türkiye, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Melek Mosso sahnede özür diledi: Helalleşmek istiyorum - Son Dakika


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SON DAKİKA: Melek Mosso sahnede özür diledi: Helalleşmek istiyorum - Son Dakika
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