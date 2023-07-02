Melek Mosso, transparan elbise tercihiyle dikkat çekti - Son Dakika
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Melek Mosso, transparan elbise tercihiyle dikkat çekti

02.07.2023 14:40

Ödül konuşmasından dolayı konserleri iptal edilen Melek Mosso, özür diledikten sonra konserlerine devam etti. Son konserinde transparan elbise giyen Mosso'nun cesur tercihi ve değişen tarzı dikkat çekti. Daha önce estetik hakkında konuşan şarkıcı, yorgunluğunu silmek için ufak tefek şeyler yaptırdığını belirtti.

Geçtiğimiz günlerde ödül konuşmasından dolayı konserleri iptal edilen ancak daha sonra sarf ettiği sözler için özür dileyen Melek Mosso, konser maratonuna hız verdi. Son konserinde transparan elbise tercih eden Mosso'nun değişen tarzı da dikkat çekti.

KIVRIMLARINI SERGİLEDİ

Daha önce, dolgun bir kalça görünümüne sahip olmak için bıçak altına yattığı konuşulan ünlü şarkıcı cesur tercihiyle kıvrımlarını sergiledi.

Kalça estetiği yaptırmıştı! Melek Mosso trasparan elbisesiyle ağızları açık bıraktı

"YORGUNLUĞUMU SİLMEK İÇİN UFAK TEFEK ŞEYLER YAPTIRIYORUM"

Daha önce estetik hakkında konuşan Melek Mosso, dişlerini sıktığı için çene estetiği yaptırdığını söyleyerek "Yorgunluğumu silmek için ufak tefek şeyler yaptırıyorum. Bırakın da yaptırayım, 35 yaşındayım" demişti.

Kalça estetiği yaptırmıştı! Melek Mosso trasparan elbisesiyle ağızları açık bıraktı
Kalça estetiği yaptırmıştı! Melek Mosso trasparan elbisesiyle ağızları açık bıraktı
Kalça estetiği yaptırmıştı! Melek Mosso trasparan elbisesiyle ağızları açık bıraktı
Kalça estetiği yaptırmıştı! Melek Mosso trasparan elbisesiyle ağızları açık bıraktı
Kalça estetiği yaptırmıştı! Melek Mosso trasparan elbisesiyle ağızları açık bıraktı
Kalça estetiği yaptırmıştı! Melek Mosso trasparan elbisesiyle ağızları açık bıraktı
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Melek Mosso, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Melek Mosso, transparan elbise tercihiyle dikkat çekti - Son Dakika


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