Melek Mosso, transparan elbise tercihiyle dikkat çekti

Geçtiğimiz günlerde ödül konuşmasından dolayı konserleri iptal edilen ancak daha sonra sarf ettiği sözler için özür dileyen Melek Mosso, konser maratonuna hız verdi. Son konserinde transparan elbise tercih eden Mosso'nun değişen tarzı da dikkat çekti.

KIVRIMLARINI SERGİLEDİ

Daha önce, dolgun bir kalça görünümüne sahip olmak için bıçak altına yattığı konuşulan ünlü şarkıcı cesur tercihiyle kıvrımlarını sergiledi.

"YORGUNLUĞUMU SİLMEK İÇİN UFAK TEFEK ŞEYLER YAPTIRIYORUM"

Daha önce estetik hakkında konuşan Melek Mosso, dişlerini sıktığı için çene estetiği yaptırdığını söyleyerek "Yorgunluğumu silmek için ufak tefek şeyler yaptırıyorum. Bırakın da yaptırayım, 35 yaşındayım" demişti.