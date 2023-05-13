Melek Mosso, verdiği pozlarla dikkat çekti! Geçen hafta kalça estetiği yaptırmıştı - Son Dakika
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Melek Mosso, verdiği pozlarla dikkat çekti! Geçen hafta kalça estetiği yaptırmıştı

13.05.2023 12:25

Geçtiğimiz haftalarda kalça estetiği yaptırdığı ileri sürülen şarkıcı Melek Mosso, vücudunu saran siyah elbisesiyle pozlar verdi. Verdiği pozları sosyal medya hesabından yayınlayan Mosso'nun paylaşımına beğeni yağdı.

Sesiyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan Melek Mosso, Yılın En İyi Kadın Şarkıcısı ödülüne layık görüldü. Törene evlilik hazırlığı yaptığı sevgilisiyle giden Mosso, verdiği pozlarla da dikkatleri üzerine çekti.

KALÇASI DİKKAT ÇEKTİ

Geçtiğimiz haftalarda kalça estetiği yaptırdığı ileri sürülen Melek Mosso, siyah vücudunu saran elbisesiyle peş peşe poz verdi. Şarkıcının estetik yaptırdığı söylenen kalçasını ön plana çıkartarak verdiği pozlar da dikkatlerden kaçmadı. Uzun süredir aşk yaşadığı Serkan Sağdıç ile kamera karşısına geçmeyi ihmal etmeyen Mosso'nın Instagram hesabından yaptığı paylaşımlara beğeni yağdı.

"YORGUNLUĞUMU SİLMEK İÇİN UFAK TEFEK ŞEYLER YAPTIRIYORUM"

Daha önce estetik hakkında konuşan Melek Mosso, dişlerini sıktığı için çene estetiği yaptırdığını söyleyerek "Yorgunluğumu silmek için ufak tefek şeyler yaptırıyorum. Bırakın da yaptırayım, 35 yaşındayım" demişti.

İşte Melek Mosso'nun pozları...

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Kalça estetiği yaptırdığı söylenen Melek Mosso, verdiği pozlarla dikkat çekti Kalça estetiği yaptırdığı söylenen Melek Mosso, verdiği pozlarla dikkat çekti

Melek Mosso, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Melek Mosso, verdiği pozlarla dikkat çekti! Geçen hafta kalça estetiği yaptırmıştı - Son Dakika


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