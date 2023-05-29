Melih Gökçek, "Sanatçı taifesi" diye seslendiği ünlü isimleri hedef aldı: Burnunuzu bir daha siyasete bulaştırmayın, artistliğe devam - Son Dakika
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Melih Gökçek, "Sanatçı taifesi" diye seslendiği ünlü isimleri hedef aldı: Burnunuzu bir daha siyasete bulaştırmayın, artistliğe devam

Melih Gökçek, "Sanatçı taifesi" diye seslendiği ünlü isimleri hedef aldı: Burnunuzu bir daha siyasete bulaştırmayın, artistliğe devam

29.05.2023 17:32

Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, aralarında Cem Yılmaz, Şahan Gökbakar, Tarkan, Gülşen, Gökhan Özoğuz, Ezgi Mola gibi sanatçıların olduğu ünlü isimleri hedef aldı. Sert ifadeler kullanan Gökçek, "Bana bakın sanatçı taifesi. Burnunuzu bir daha siyasete bulaştırmayın. Artistliğe devam. Anlaşıldı mı?" dedi.

Türkiye, Cumhurbaşkanlığı seçimleri ikinci turunda bir kez daha sandık başına gitti. Seçimleri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Millet İttifakı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı kazandı.

SANATÇILARI HEDEF ALDI

Sonuçların belli olmasının ardından eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, Twitter hesabından sanatçıları hedef aldı. Aralarında Cem Yılmaz, Şahan Gökbakar, Tarkan, Gökhan Özoğuz, Ezgi Mola'nın da olduğu ünlü isimlere sert sözlerle yüklenen Gökçek, bir daha siyasete karışmamalarını istedi.

"ARTİSTLİĞE DEVAM"

Gökçek, paylaşımında şunları söyledi: "Bana bakın sanatçı taifesi. Burnunuzu bir daha siyasete bulaştırmayın. Artistliğe devam. Anlaşıldı mı? Cem Yılmaz, Şahan Gökbakar, Tarkan, Defne Samyeli, Gülşen, Gökhan Özoğuz, Mustafa Sandal, Fazıl Say, Ezgi Mola, Murat Boz, Berna Laçin"

Melih Gökçek, 'Sanatçı taifesi' diye seslendiği ünlü isimleri böyle hedef aldı: Burnunuzu bir daha siyasete bulaştırmayın, artistliğe devam
YORUMLAR (2)
  • Mümtazer Osmanoğlu: Helal olsun Başkanım, ağzınıza yüreğinize sağlık. Yıllardır siyasete karışıyorlar kimse de sesini çıkaramıyor. Sanatçı değil dışarıdan desteklenen lobidirler! Cevap Yaz 77 10 Yayından Kaldır
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Son Dakika Magazin Melih Gökçek, 'Sanatçı taifesi' diye seslendiği ünlü isimleri hedef aldı: Burnunuzu bir daha siyasete bulaştırmayın, artistliğe devam - Son Dakika


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