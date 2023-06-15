Melike Şahin'in Bursa Konseri İptal Edildi - Son Dakika
Üye Girişi

Melike Şahin'in Bursa Konseri İptal Edildi

15.06.2023 09:05

Melike Şahin, Elle Style Awards Ödülleri'nde 'Yılın Stil Sahibi Müzisyeni' ödülünü aldıktan sonra yaptığı teşekkür konuşmasında LGBT-İ bireylerine ve kadınlara ithaf etmesi tepki çekti. Bursa Büyükşehir Belediyesi, tepkiler nedeniyle Melike Şahin'in 22 Temmuz'da vereceği konseri iptal ettiğini açıkladı.

Şarkılarıyla geniş bir hayran kitlesine ulaşan Melike Şahin, önceki akşam düzenlenen Elle Style Awards Ödülleri'nde "Yılın Stil Sahibi Müzisyeni" ödülünü aldı. Teşekkür konuşmasında ödülünü LGBT-İ bireylerine ve kadınlara ithaf eden şarkıcı, tepkilerin odağı oldu.

KONSERİ İPTAL EDİLDİ

Törendeki sözlerinden dolayı tepki çeken şarkıcının Bursa'da vereceği konser iptal edildi. Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada "61. Uluslararası Bursa Festivali kapsamındaki 22 Temmuz'daki Melike Şahin konseri iptal edilmiştir. Kamuoyuna duyurulur" ifadelerine yer verildi.

Melike Şahin ise konuyla ilgili henüz bir açıklama yapmadı.

Ödül konuşmasındaki sözleri tepki çeken Melike Şahin'in Bursa konseri iptal edildi

ÖDÜL TÖRENİNDE NE DEMİŞTİ?

Başarılı şarkıcı, ödül alırken yaptığı teşekkür konuşmasında "Bütün kız kardeşlerim, bütün lubunyalar… İncinmiş her yerimizi şefkatle sarmalayacak güce sahibiz bunu biliyorum. Ödülümü, hak ettiğimiz dik gülüşlere ve ödediğimiz bedellere adıyorum" demişti.

Ödül konuşmasındaki sözleri tepki çeken Melike Şahin'in Bursa konseri iptal edildi
Ödül konuşmasındaki sözleri tepki çeken Melike Şahin'in Bursa konseri iptal edildi
Ödül konuşmasındaki sözleri tepki çeken Melike Şahin'in Bursa konseri iptal edildi
YORUMLAR (2)
  • süleyman hakan gökşen: vali bey çok doğru bir karar vermiş, tebrik ederim, bu arada, okulları kapatsak Milli Eğitim Bakanı sorunsuz çalışır, halkın sokağa çıkmasını engellesek, iç işleri bakanımız sorunsuz çalışır, hiç ekip biçme olmasa Tarım Bakanımız sorunsuz çalışır, bu bir öneri... Cevap Yaz 6 7 Yayından Kaldır
  • Faruk AK: Neden bu ödüller gayri ahlak sahibi ve içinde VATAN sevgisi olmayan kişilere veriliyor acaba neden böyle konuşma gereği duyuyorlar yoksa birilerini konuşturuyor bu beş para etmez kişileri bizim toplumumuz bunu iyi hesap etmeli NE MUTLU TÜRKÜM DİYENE Cevap Yaz 27 4 Yayından Kaldır
500

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Melike Şahin, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Melike Şahin'in Bursa Konseri İptal Edildi - Son Dakika


Son Dakika
10:37 ABD'de kadavra parçaları kaçakçılığı suçlaması
10:37 Kızılcık Şerbeti dizisinde Atatürk rozeti sansürlendi iddiası
10:32 Harvard Tıp Fakültesi'nde kadavra parçalarını satmakla suçlanan morg müdürü açığa alındı
10:32 Kızılcık Şerbeti'nde Atatürk fotoğrafı sansürlendi mi? İddiayı yalanlayan yapımcı öfkeden deliye döndü
10:31 Jesus, Ali Koç'u yalancılıkla suçlayıp fena bombaladı: Güvensem kalırdım
10:25 Gitmesinin tek bir nedeni var! Jesus, Ali Koç'u yalancılıkla suçlayıp fena bombaladı
10:22 Mehmetçik, teröristlerin inlerini başlarına yıkıyor! Öldürülen terörist sayısı 57'ye yükseldi
10:18 Üs bölgelerimize saldıran terör örgütüne ağır darbe! Öldürülen terörist sayısı 57'ye yükseldi
10:02 Kim Kardashian, bir erkekte en önem verdiği yeri açıkladı: Ne kadar düzgün olursa o kadar tahrik olurum
09:58 Kim Kardashian, bir erkekte aradığı özelliği anlattı: Ne kadar düzgün olursa o kadar tahrik olurum
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.06.2023 10:53:08. #1.13#
SON DAKİKA: Melike Şahin'in Bursa Konseri İptal Edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement