Melis Buse Betkayan'dan erkek arkadaşına şiddet! Bozdağ, o görüntüleri paylaştı

Katıldığı evlilik programıyla tanınan Melis Buse Betkayan, bir süredir TikTok fenomeni evli 2 çocuk babası Raşit Bozdağ ile aşk yaşıyor. Geçtiğimiz haftalarda Bozdağ'dan şiddet gördüğünü söyleyerek savcılığa suç duyurusunda bulunan Betkayan, saatler sonra barışarak ilişkisine devam etmişti. Genç isim bir kez da yollarını ayırma kararı aldığı sevgilisine şiddet uyguladığı görüntülerle gündeme geldi.

ABAJUR İLE SALDIRDI

Bozdağ, Instagram hesabından bir dargın bir barışık olduğu Melis Buse Betkayan'ın kendisine küfür ve hakaretler savurarak kafasına abajur ile vurduğu anları paylaştı. Bozdağ, görüntüleri "Geçen sefer de böyle oldu ama ispatlayamadım için herkes ona inandı. Ben hiç yorum yapmayacağım. Tüm Türkiye görsün, izlesin kimin ne olduğunu" notunu düştü.

"KURTULDUM, BENDEN AÇIKLAMA BEKLEMEYİN"

Melis Buse Betkayan ise görüntülerin ardından "Kurtuldum. Bugün geriye kalan hayatımın ilk günü" dedi. Bu süreçle ilgili kimseyle konuşmak istemediğini söyleyen Betkayan, "Kimse benden hiçbir açıklama beklemesin. Bu konu hakkında sonsuza kadar sessizliğimi koruyacağım" dedi.

ŞİDDET GÖRDÜĞÜ İÇİN ŞİKAYETÇİ OLMUŞTU

Betkayan, geçtiğimiz haftalarda kanayan kulağının fotoğrafını yayınlayarak sevgilisi Raşit Bozdağ'dan şiddet gördüğünü söylemişti. İlişkisini bitiren ve yasal yollara başvurduğunu söyleyen Melis Buse Betkayan, olaydan saatler sonra sevgilisiyle barışmış ve mutluluk pozlarını paylaşmıştı.