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Melis Sezen'in taktığı kolyenin 34 milyon lira olduğu ortaya çıktı - Son Dakika

Melis Sezen'in taktığı kolyenin 34 milyon lira olduğu ortaya çıktı

06.12.2021 16:13

Dün akşam düzenlenen Altın Kelebek Ödülleri'ne dekoltesiyle damga vuran oyuncu Sezen'in taktığı kolyenin değeri dudak uçuklattı. Daha önce dünyaca ünlü şarkıcıların da taktığı mücevherin 34 milyon 256 bin TL olduğu öğrenildi.

Kanal D ekranlarında yayınlanan Sadakatsiz dizisinin başrol oyuncusu Melis Sezen, dün akşam 47'incisi düzenlenen Pantene Altın Kelebek Ödül Töreni'ne katıldı. Beyaz derin göğüs dekolteli bir elbise giyen oyuncunun taktığı kolyenin değeri ise duyanları şaşkına uğrattı.

KOLYESİ TAMI TAMINA 34 MİLYON

Herkes Melis Sezen'in göğüs dekoltesine dikkat çekerken oyuncunun taktığı mücevher kolyenin 34 milyon 256 bin TL değerinde olduğu öğrenildi. Sezen'in taktığı mücevheri daha önce de Lady Gaga ve Beyonce de kullanmıştı.

KONUŞMASIYLA DİKKAT ÇEKTİ

Altın Kelebek Özel Jürisi tarafından, başarıları, yetenekleri ve duruşlarıyla gelecek vadeden oyuncular arasından seçilen 'Pantene Yıldızı Parlayanlar' kategorisini kazanan Melis Sezen, konuşmasında "Bunu tutuyorum çünkü elimde şu an. Çok heyecanlıyım, kusura bakmayın lütfen. Artık inmem lazım" dedi.

Türk Lirası, Melis Sezen, Pantene, Altın, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Melis Sezen'in taktığı kolyenin 34 milyon lira olduğu ortaya çıktı - Son Dakika Magazin


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SON DAKİKA: Melis Sezen'in taktığı kolyenin 34 milyon lira olduğu ortaya çıktı - Son Dakika
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