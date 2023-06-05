"Islak saçla dans etme sezonu açıldı" diyen Melis Sezen, çılgınlar gibi oynadı - Son Dakika
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"Islak saçla dans etme sezonu açıldı" diyen Melis Sezen, çılgınlar gibi oynadı

05.06.2023 09:41

Gülcemal dizisinin başrol oyuncusu Melis Sezen, danslarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor. Oyuncu son olarak sosyal medya hesabından "Islak saçla dans etme sezonu açıldı" notuyla evinde çılgınlar gibi oynadığı anları paylaştı.

Sadakatsiz dizisindeki rolüyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan ve şimdilerde FOX TV'de yayınlanan Gülcemal dizisinde Murat Ünalmış ile başrolü paylaşan Melis Sezen, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirmeye devam ediyor.

"ISLAK SAÇLA DANS ETME SEZONU AÇILDI"

Daha önce de birçok kez evinde dans ettiği anları paylaşan genç oyuncu, son olarak evinde ıslak saçla dans ettiği anları paylaştı. 1,9 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından dans videosunu yayınlayan Sezen, "Islak saçla dans etme sezonu açılmıştır, hadi" notunu yazdı. Genç oyuncu, kıvraklığı ve kusursuz fiziğiyle da adından söz ettirdi.

'Islak saçla dans etme sezonu açıldı' diyen Melis Sezen, çılgınlar gibi oynadı
'Islak saçla dans etme sezonu açıldı' diyen Melis Sezen, çılgınlar gibi oynadı
'Islak saçla dans etme sezonu açıldı' diyen Melis Sezen, çılgınlar gibi oynadı
'Islak saçla dans etme sezonu açıldı' diyen Melis Sezen, çılgınlar gibi oynadı
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Melis Sezen, Instagram, Gülcemal, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin 'Islak saçla dans etme sezonu açıldı' diyen Melis Sezen, çılgınlar gibi oynadı - Son Dakika


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