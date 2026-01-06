Ünlülerin uyuşturucu test sonuçları belli oldu! İrem Sak, Ezgi Eyüboğlu, Cihan Şensözlü...

Öte yandan, oyuncu İrem Sak ve Danla Biliç olarak bilinen sosyal medya fenomeni Damla Aktepe'nin alınan örneklerde ise uyuşturucu maddeye rastlanılmadı.

Son olarak soruşturma kapsamında Adli Tıp Kurumu 'nda saç ve kan örneği alınan oyuncular Melisa Döngel ile Ezgi Eyüboğlu , sosyal medya fenomeni Mümine Senna Yıldız, manken Gizem Türedi, kickboksçu Recep Men, İsmail Ahmet Akçay, Yiğit Macit, Mehmet Ali Gül ve tutuklu bulunan Hürriyet yazarı Cihan Şensözlü'nün test sonuçları belli oldu. Dokuz isimden de alınan örneklerde 'kokain' maddesi tespit edildi.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın ünlü isimlere yönelik yürüttüğü uyuşturucu soruşturması 8 Ekim'den bu yana çok sayıda operasyon ve ifade işlemiyle sürüyor. Soruşturma kapsamında müzisyen, menajer, iş insanı ve kamuoyunun yakından tanıdığı birçok isimden ifade alınırken, şüphelilerden kan, saç, tırnak ve idrar örnekleri de toplanarak Adli Tıp Kurumu'nda incelendi.

Süreçte farklı tarihlerde eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. 18 Aralık'ta Sarıyer, Eyüpsultan, Şişli, Üsküdar, Bakırköy ve Esenyurt'taki 7 adrese yapılan baskınlarda oyuncu İrem Sak, sosyal medya fenomeni Danla Bilic, Mümine Senna Yıldız ve şarkıcı Aleyna Tilki gözaltına alındı. Şüpheliler, ifade vermelerinin ve kan ile saç örneklerinin alınmasının ardından adli kontrol uygulanmaksızın serbest bırakıldı. Oyuncu Melisa Döngel de aynı kapsamda ifade verip örnek verdikten sonra serbest kalan isimler arasında yer aldı.

Soruşturma çerçevesinde Şeyma Subaşı, Şevval Şahin, Mert Vidinli ve Kasım Garipoğlu hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Subaşı, ABD'den dönüşünde İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alındı; çıkarıldığı mahkemece yurt dışına çıkış yasağı şeklindeki adli kontrol tedbiriyle serbest bırakıldı. Bazı şüpheliler hakkında ise adli kontrol hükümleri uygulanırken, Hürriyet yazarı Cihan Şensözlü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Soruşturma kapsamında Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Sadettin Saran'dan alınan saç örneklerinde kokain testinin pozitif çıktığı, kan, idrar ve tırnak örneklerinde ise sonucun negatif olduğu tespit edildi. Şarkıcı Yusuf Güney'in test sonuçlarının da pozitif olduğu açıklanmıştı. Devam eden soruşturmada, Adli Tıp incelemeleri ve yeni operasyonlara ilişkin gelişmeler savcılık talimatıyla sürdürüyor.