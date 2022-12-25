Merve Boluğur'dan mayolu pozlar - Son Dakika
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Merve Boluğur'dan mayolu pozlar

25.12.2022 15:22
Merve Boluğur'dan mayolu pozlar

Son dönemde gündemden düşmeyen Merve Boluğur, bu defa sosyal medyada paylaştığı karelerle adından söz ettirdi. Mayolu iki fotoğrafını paylaşan ünlü oyuncu, sevenlerinden övgü aldı. İşte detaylar...

53 gün evli kaldığı Mert Aydın'dan boşanan Merve Boluğur, sosyal medyada paylaştığı fotoğraflarla konuşuluyor.
Eski eşiyle Survivor'a gideceği iddia edilen oyuncu, mayolarıyla çektirdiği kareleri Instagram'dan paylaştı. Bu dönem sunuculukla ilgili bir şey yapabileceğini söyleyen Boluğur'a takipçilerinden mesaj yağdı. Son dönemde ekrandan uzak kalan Boluğur, güzelliği ve düzgün fiziğiyle beğeni topladı.
MERVE BOLUĞUR KİMDİR?
Merve Boluğur, Türk model, sinema ve dizi oyuncusudur. Acemi Cadı isimli TV dizisinde oynadığı Ayşegül karakteri ile tanınmıştır.
Merve Boluğur daha önce birkaç filmde rol almış, reklam filmlerinde oynamıştır. 2006 : 2007 yıllarında yayınlanan televizyon dizisi Acemi Cadı'da Ayşegül adlı bir cadıyı canlandırarak başrol oynamış ve bu sayede tanınmıştır. Daha sonra da TRT'de yayınlanan Aşk Yeniden adlı dizide Eylül adında bir karakteri canlandırmıştır. 2009 yılında Star TV'de yayınlanan Kül ve Ateş dizisinde Hayal İsfendiyar adlı karakteri canlandırarak oyunculuğuna devam etmiştir. Kolpa'nın Kadınım şarkısının klibinde Çağkan Çulha ile birlikte oynamıştır. Keremcem'in Yutkunamıyorum şarkısının klibinde de oynamıştır.
Küçük Sırlar adlı dizide Ayşegül karakterini canlandırmıştır. Kuzey Güney adlı dizide ise "Zeynep" karakterini canlandırmıştır. Muhteşem Yüzyıl dizisinde "Nurbanu Sultan" karakterini canlandırmıştır.
Müjdat Gezen Sanat Merkezi Tiyatro Bölümünde eğitim almıştır. Mayıs 2012 ayı itibarıyla Rexona markasının reklam yüzü olmuştur. 2014 yılında Maybelline NewYork'un ilk Türk marka yüzü olmuştur. Murat Dalkılıç'ın 2016'da çıkardığı Epik adlı albümündeki Boya Gitsin şarkısında eşiyle düet yapmıştır.
2018 yılı Mart ayında 'Merve Boluğur' adıyla kozmetik markası kurmuştur ve ilk ürünü kırmızı ruj olmuştur.
Merve Boluğur bir süredir şarkıcılık yapmaktadır.
MERVE BOLUĞUR ÖZEL HAYATI
2015-2017 yılları arasında Murat Dalkılıç ile evli kalan Boluğur,bir süredir aranjör Mert Aydın ile birliktelik yaşamaktadır. İkili, 2 Ekim'de evlendi, 23 Kasım'da ise boşandı.

Kaynak: Snob Magazin
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Son Dakika Magazin Merve Boluğur'dan mayolu pozlar - Son Dakika

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