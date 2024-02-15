Merve Dizdar, yeni sevgilisiyle ilişkisini ilan etti - Son Dakika
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Merve Dizdar, yeni sevgilisiyle ilişkisini ilan etti

Merve Dizdar, yeni sevgilisiyle ilişkisini ilan etti

TRT1'de yayınlanan Masumlar Apartmanı dizisindeki rolüyle tanınan ve Cannes Film Festivali'nde ödül alan Merve Dizdar, 14 Şubat Sevgililer Günü'nde Cihan Ayger ile ilişkisini ilan etti.

15.02.2024 11:23
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TRT1 ekranlarında yayınlanan Masumlar Apartmanı dizisindeki rolüyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan ve Fransa'da düzenlenen 76'ncı Cannes Film Festivali'nde En İyi Kadın Oyuncu ödülünü alan Merve Dizdar, bu sefer de özel hayatıyla gündeme geldi. İki yıl önce meslektaşı Gürhan Altundaşar ile boşanan Merve Dizdar, yeni sevgilisiyle ilişkisini ilan etti.

Özel hayatını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden Merve Dizdar, bir süredir Cihan Ayger ile birlikte. Başarılı oyuncu 14 Şubat Sevgililer Günü'nde Instagram hesabından sevgilisiyle romantik kareleri yayınlayarak "Benim top 10 görüntüm" ifadelerini kullandı. Oyuncunun paylaşımına Şebnem Bozoklu, Enis Arıkan, Aslı Gürbüz ve Onur Büyüktopcu'dan kalp ve nazar boncuklu yorumlar geldi.

Merve Dizdar, Sevgililer Günü'nde yeni ilişkisini ilan etti
Merve Dizdar, Sevgililer Günü'nde yeni ilişkisini ilan etti
Merve Dizdar, Sevgililer Günü'nde yeni ilişkisini ilan etti
Merve Dizdar, Sevgililer Günü'nde yeni ilişkisini ilan etti
Merve Dizdar, Sevgililer Günü'nde yeni ilişkisini ilan etti
Merve Dizdar, Sevgililer Günü'nde yeni ilişkisini ilan etti
Merve Dizdar, Sevgililer Günü'nde yeni ilişkisini ilan etti
Merve Dizdar, Sevgililer Günü'nde yeni ilişkisini ilan etti
Merve Dizdar, Sevgililer Günü'nde yeni ilişkisini ilan etti

Merve Dizdar, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Merve Dizdar, yeni sevgilisiyle ilişkisini ilan etti - Son Dakika

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