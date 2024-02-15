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TRT1 ekranlarında yayınlanan Masumlar Apartmanı dizisindeki rolüyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan ve Fransa'da düzenlenen 76'ncı Cannes Film Festivali'nde En İyi Kadın Oyuncu ödülünü alan Merve Dizdar, bu sefer de özel hayatıyla gündeme geldi. İki yıl önce meslektaşı Gürhan Altundaşar ile boşanan Merve Dizdar, yeni sevgilisiyle ilişkisini ilan etti.

Özel hayatını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden Merve Dizdar, bir süredir Cihan Ayger ile birlikte. Başarılı oyuncu 14 Şubat Sevgililer Günü'nde Instagram hesabından sevgilisiyle romantik kareleri yayınlayarak "Benim top 10 görüntüm" ifadelerini kullandı. Oyuncunun paylaşımına Şebnem Bozoklu, Enis Arıkan, Aslı Gürbüz ve Onur Büyüktopcu'dan kalp ve nazar boncuklu yorumlar geldi.