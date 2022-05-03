Met Gala'ya katılan erkekler neredeyse kadınlardan daha şık! - Son Dakika
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Met Gala'ya katılan erkekler neredeyse kadınlardan daha şık!

03.05.2022 16:20

Dün gerçekleştirilen Met Gala'daki kırmızı halıda kadınların yanı sıra ünlü erkekler de isimlerinden söz ettirdi. Kourtney Kardashian'ın nişanlısı Travis Berker, törene etek giyerek katılırken kırmızı halıda Kardashian ile öpüşerek poz verdi.

Modanın en büyük gecelerinden biri sayılan, New York'taki Metropolitan Sanat Müzesi'nin her yıl düzenlediği Met Gala'da şıklık yarışı yaşandı. Yaldızlı Cazibe temasıyla yapılan törende ünlü kadınların kıyafetlerinin yanı sıra erkeklerin de tercihleri çok konuşuldu.

TRAVIS BARKER ETEK GİYDİ

Cüretkar pozlarıyla sık sık isimlerinden söz ettiren Kourtney Kardashian ve nişanlısı Travis Berker, ilk kez beraber olarak katıldıkları Met Gala'da giydikleri elbiseler ile tüm dikkatleri üzerlerine çekti. Geçen ay resmi olmayan bir şekilde Las Vegas'da evlenen çift benzer etekler giydi. Kourtney giydiği eteğini beyaz bir cropla tamamladı. Barker ise takım elbisesinin altına siyah renkte bir etek giydi. Kırmızı halıda kamera karşısına geçen ikili, öpüşerek poz vermeyi de ihmal etmedi.

Met Gala'nın kırmızı halısında erkek şıklığı! Kombinleri en az kadınlarınki kadar konuşuldu

GALA'YA İKİZ GİBİ KATILDILAR

Met Gala'ya katılan Alessandro Michele ve Jared Leto, giydikleri şık elbiseler ile göz kamaştırdı. 49 yaşındaki iki ünlü de beyaz çiçekli takım elbiselerini beyaz gömlek ve kırmızı papyon ile tamamladı. Basın mensuplarının şıklıkları ile ilgili sorularını yanıtlayan ikili "Bu kombin bizim hakkımızda bilmeniz gereken her şeydir" dedi. İkili gece boyunca kameralara gülümseyerek dikkatleri üzerine çekti.

İşte Met Gala'ya katılan ünlü erkeklerin kombinleri...

Met Gala'nın kırmızı halısında erkek şıklığı! Kombinleri en az kadınlarınki kadar konuşuldu
Alessandro Michele ve Jared Leto,
Met Gala'nın kırmızı halısında erkek şıklığı! Kombinleri en az kadınlarınki kadar konuşuldu
Kourtney Kardashian ve Travis Berker
Met Gala'nın kırmızı halısında erkek şıklığı! Kombinleri en az kadınlarınki kadar konuşuldu
Lenny Kravitz
Met Gala'nın kırmızı halısında erkek şıklığı! Kombinleri en az kadınlarınki kadar konuşuldu
Eric Adams
Met Gala'nın kırmızı halısında erkek şıklığı! Kombinleri en az kadınlarınki kadar konuşuldu
Fredrik Robertson
YORUMLAR
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Son Dakika Magazin Met Gala'ya katılan erkekler neredeyse kadınlardan daha şık! - Son Dakika


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