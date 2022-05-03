Met Gala'ya katılan erkekler neredeyse kadınlardan daha şık! - Son Dakika

Modanın en büyük gecelerinden biri sayılan, New York'taki Metropolitan Sanat Müzesi'nin her yıl düzenlediği Met Gala'da şıklık yarışı yaşandı. Yaldızlı Cazibe temasıyla yapılan törende ünlü kadınların kıyafetlerinin yanı sıra erkeklerin de tercihleri çok konuşuldu.

TRAVIS BARKER ETEK GİYDİ

Cüretkar pozlarıyla sık sık isimlerinden söz ettiren Kourtney Kardashian ve nişanlısı Travis Berker, ilk kez beraber olarak katıldıkları Met Gala'da giydikleri elbiseler ile tüm dikkatleri üzerlerine çekti. Geçen ay resmi olmayan bir şekilde Las Vegas'da evlenen çift benzer etekler giydi. Kourtney giydiği eteğini beyaz bir cropla tamamladı. Barker ise takım elbisesinin altına siyah renkte bir etek giydi. Kırmızı halıda kamera karşısına geçen ikili, öpüşerek poz vermeyi de ihmal etmedi.

GALA'YA İKİZ GİBİ KATILDILAR

Met Gala'ya katılan Alessandro Michele ve Jared Leto, giydikleri şık elbiseler ile göz kamaştırdı. 49 yaşındaki iki ünlü de beyaz çiçekli takım elbiselerini beyaz gömlek ve kırmızı papyon ile tamamladı. Basın mensuplarının şıklıkları ile ilgili sorularını yanıtlayan ikili "Bu kombin bizim hakkımızda bilmeniz gereken her şeydir" dedi. İkili gece boyunca kameralara gülümseyerek dikkatleri üzerine çekti.

İşte Met Gala'ya katılan ünlü erkeklerin kombinleri...

Alessandro Michele ve Jared Leto,

Kourtney Kardashian ve Travis Berker

Lenny Kravitz

Eric Adams