Mine Tugay, "Neden hep yalnızsın?" sorusunu cevapladı: Yalnız değilim, özel hayatımı paylaşmayı sevmiyorum

Birçok dizi ve filmde rol alan güzel oyuncu Mine Tugay, sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan isimlerin başında geliyor. Paylaştığı fotoğraflarla sık sık adından söz ettiren Tugay, son olarak 3,8 milyon takipçisi bulunan Instagram hesabından hayranlarından gelen soruları yanıtladı.

"YALNIZ DEĞİLİM"

Medcezir dizisindeki rolüyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan güzel oyuncu, bir takipçisinin, "Nazardan korkmuyor musun?" sorusuna "Başıma gelenlerden sonra ara ara inandığım oluyor" cevabını verdi. 43 yaşındaki güzel oyuncu, bir takipçisinin özel hayatıyla ilgili sorusuna da çarpıcı bir cevap verdi. Özel hayatıyla ilgili konuşan oyuncu, "Neden hep yalnızsın?" sorusuna "Yalnız kalmayı birçok insana göre daha çok sevdiğim kesin ama yalnız değilim. Sadece özel hayatımı paylaşmayı sevmiyorum" yanıtını verdi.