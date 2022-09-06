Müge Anlı ve polis ekiplerinden Taksim'de müthiş operasyon! Gece kulübünde çalıştırılmak için 11 gündür alıkonulan kız çocuğu kurtarıldı

Müge Anlı, Kocaeli Gebze'deki evinden, 26 Ağustos'ta konsere diye çıkan ve tam 11 gündür 34 yaşındaki komşusu Arife Aslan tarafından alıkonulan 15 yaşındaki Asu Arslan'ı, dün akşam nefes kesen bir operasyonla kurtardı. Müge Anlı, kayıp olarak aradığı Asu ile ilgili araştırmalarını sürdürürken Nazlı olarak bilinen komşu Arife Aslan'ın arkadaşı Yasemin Şahbaz'a ulaştı.

İŞBİRLİĞİ TEKLİFİNİ KABUL ETTİ

Yasemin şahbaz, 15 yaşındaki Asu'nun kurtarılması için Müge Anlı'nın işbirliğini kabul etti ve kız çocuğunu alıkoyan Arife Aslan'la Yenikapı'da bir buluşma planladı. Buluşma öncesi gerekli, tüm önlemler ve teknik tedbirler alındı. Gönüllü işbirlikçi Yasemin Şahbaz, buluşmaya hazır hale getirildikten sonra Müge Anlı ekibiyle birlikte Yenikapı'ya doğru yola çıktı.

EMNİYET DE HAREKETE GEÇTİ

Bu sırada operasyondan haberdar edilen Fatih İlçe Emniyeti, Asayiş Büro Amirliği ekipleri de operasyon için düğmeye bastılar. Ancak Yenikapı'daki buluşma noktasına gelindiğinde Arife Aslan, bu kez Müge Anlı'nın işbirlikçisi Yasemin Şahbaz'ı Taksim Meydanı'na çağırdı. Asu'nun kurtarılması için saniyelerle yarışan Müge Anlı ekibi, hiç vakit kaybetmeden Taksim'in yolunu tuttu. Beyoğlu Emniyet Müdürlüğü'ne Bağlı Asayiş Büro Amirliği ekipleri de eş zamanlı olarak Müge Anlı ekibi ile birlikte harekete geçti.

KISKIVRAK YAKALANDI

Hemen ardından Taksim'e ulaşan Müge Anlı ekibi ve emniyet güçleri, buluşma noktasının yakınına konuşlandı. Buluşma noktasında bekleyen işbirlikçi Yasemin Şahbaz, çok geçmeden Arife Aslan'la bir araya geldi. Arife Aslan, bir an evvel Yasemin'i alıp gitmek istese de hiçbir yere kaçamadı. Ekipler, kıskıvrak yakaladığı komşu Arife Aslan'ı emniyete götürürken Asu da tutulduğu eğlence mekanından kurtarıldı. Kız çocuğu, ifade vermek üzere Beyoğlu Çocuk Büro Amirliği'ne götürüldü. İşlemlerin ardından da devlet koruması altına alındı.

"GÜNLÜK 2 BİN LİRA KAZANIRSIN"

Kurtarma operasyonu sonrası canlı yayına katılan işbirlikçi Yasemin Şahbaz, arkadaşı Arife Aslan'ın kendisini de ağına düşürmeye çalıştığını, "Günlük 2 bin lira kazanırsın. Gel seni de gece kulübünde işe alayım. Sana yeni kimlik çıkarayım, çalışırsın" diye kandırmaya çalıştığını anlattı. Kızına kavuşan baba Yüksel Arslan, "Kızımı 11 gündür arıyordum. Bu operasyonu Müge Anlı'dan başkası yapamazdı" dedi.

ANLI: EMNİYET EKİPLERİNE TEŞEKKÜR EDERİM

Müge Anlı ise imza attığı büyük başarıyı "Biz Yasemin'le bir plan yaptık. Emniyetin de destekleri ile sonuçlandırdık. Yasemin, önce Arife ile buluştu. Kaçmaya çalışsa da Arife kıskıvrak yakalandı. Kızımız da tutulduğu eğlence mekanından teslim alındı. Emniyet ekiplerine destekleri için çok teşekkürler" sözleri ile anlattı.