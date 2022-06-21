Müge Anlı'nın evleneceği tarih belli oldu! Şinasi Yüzbaşıoğlu ile 25 Haziran'da dünyaevine girecek - Son Dakika
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Müge Anlı'nın evleneceği tarih belli oldu! Şinasi Yüzbaşıoğlu ile 25 Haziran'da dünyaevine girecek

21.06.2022 11:07

Ünlü televizyoncu Müge Anlı, İstanbul Emniyeti Asayiş Şube Müdürü Şinasi Yüzbaşıoğlu ile evleneceğini duyurması gündemdeki etkisini koruyor. Anlı'nın Yüzbaşıoğlu ile 25 Haziran Cumartesi günü aile arasında gerçekleşecek sade bir tören ile dünyaevine gireceği öğrenildi.

Başarılarıyla yıllardır adından söz ettiren başarılı programcı Müge Anlı, dünkü canlı yayında özel hayatıyla ilgili bir müjde vermişti. Bir süredir İstanbul Emniyeti Asayiş Şube Müdürü Şinasi Yüzbaşıoğlu ile birlikte olduğunu açıklayan Anlı, yakında nikah masasına oturacağını söylemişti. Çiftin nikah tarihi de belli oldu.

CANLI YAYINDA DUYURDU

Kendi programında evlilik haberini duyuran Müge Anlı, "Hakkımda yalan yanlış haberler çıkıyor. Ben önemsemiyorum. Bu haberi ilk ağızdan duymanızı istedim. Evlenmeye karar verdim. Müstakbel damadınız adı da Şinasi Yüzbaşıoğlu. Kendisi devlet memuru. Çok da saygı duyduğum bir mesleği var. Bu kararıma saygı duyarak mutluluğum için dua edeceğinize eminim. Darısı evlenmek isteyen tüm bekarların başına İnşallah önümüzdeki sezon evli bir kadın olarak karşınıza çıkmayı umut ediyorum. Çok kısa bir süre içinde karar verdim ama bu süreçte dedikodusunu yapmayan dostlarıma teşekkür ederim. Bu kararı kendim açıklamak istedim" diyerek sevenlerini mutlu etmişti.

Müga Anlı ile Şinasi Yüzbaşıoğlu'nun nikah tarihi belli oldu

NİKAH 25 HAZİRAN'DA

2.Sayfa'nın haberine göre geçtiğimiz günlerde yakın dostları Zahide Yetiş ve Zuhal Topal'ın da katıldığı bir kına gecesi yapan Müge Anlı, 25 Haziran Cumartesi günü nikah masasına oturacak. Çift, aile arasında gerçekleşecek sade bir tören ile evlenecek.

Müga Anlı ile Şinasi Yüzbaşıoğlu'nun nikah tarihi belli oldu
Müga Anlı ile Şinasi Yüzbaşıoğlu'nun nikah tarihi belli oldu
Müga Anlı ile Şinasi Yüzbaşıoğlu'nun nikah tarihi belli oldu
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Son Dakika Magazin Müge Anlı'nın evleneceği tarih belli oldu! Şinasi Yüzbaşıoğlu ile 25 Haziran'da dünyaevine girecek - Son Dakika


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SON DAKİKA: Müge Anlı'nın evleneceği tarih belli oldu! Şinasi Yüzbaşıoğlu ile 25 Haziran'da dünyaevine girecek - Son Dakika
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